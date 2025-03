Pevačica tek sada smogla snage da se oglasi: Pozvala sam Brenu, ona plače na sav glas, nisam dobro

Veliki estradni mag, producent, muzičar, osnivač i kreativni direktor “Grand produkcije”, Saša Popović preminuo je 1. marta 2025. godine posle borbe sa teškom i podmuklom bolesti.

Domaća muzička industrija još uvek se oporavlja od ove vesti, a kolege ne prestaju da izražavaju tugu i težinu trenutka koju je donela smrt Saše Popovića. Boško Karanović

Nedavno objavljena fotografija koju je na društvenim mrežama podelila njegova višegodišnja koleginica Sanja Đorđević dodatno je podsetila javnost na dirljiv trenutak zajedništva i kolegijalnosti koju su Popović i njegova supruga Suzana Jovanović delili sa pevačicom.

Nasmejana lica na fotografiji koju je Sanja objavila danas bude tugu i nimalo prijatne emocije sa kojima se teško miri.

Zajedničku fotografiju ispratila je emotikonima u obliku srca, što je jasno potvrdilo koliko joj je taj zabeležen trenutak bio i ostao drag, ali sada kada ga se priseti pričanjava joj tešku bol. Screenshot Instagram/@sanjadjordjevicofficial

Sanja je, u intervjuu, objasnila kako je reagovala kada je saznala za tužnu vest:

- Neverovatno koliko je to bio dobar čovek, ovo su najteži životni trenuci. Ja ne verujem i ne želim da verujem da je on umro, taj čovek je besmrtan – ispričala je Sanja, pa se osvrnula na to kako je saznala za smrt Saše Popovića:

- Ćerka mi je rekla 'Majko, smiri se, budu mirna, umro Sale Popović'. Ne mogu da pričam. Ja sam mislila da me laže ćerka, ali onda kad sam pozvala Brenu čula sam da plače na sav glas. Nisam dobro da vam bilo šta više kažem. Sale je najzaslužniji za moju karijeru. Šta god da sam počela da pevam on vrisne 'Stani, stop, pevaj moj dilbere', jel' ti misliš da radiš ovaj posao ili nećeš , jel' ti misliš stvarno da pevaš narodnjake ili zabavnjake, a imaš megahit 'Tebi i meni za prošle dane' – rekla je pevačica na ivici suza, pa dodala: Antonio Ahel/ATAImages

- Sad kad se setim počnem da plačem, on mi je rekao da svaki put moram tu pesmu da pevam jer ljudi po 30 godina pevaju nemaju megahit, a ti imaš. Onda sam ja pevala non-stop. Tako je stvorio moje ime. Prezahvalna sam mu na svemu i ne samo ja već ja sam jedna od milion. Ne znam kome sve nije Sale pomogao. Najlapše reči o njemu imam. Plakala bih iz sveg glasa. Kad se setim kad smo išli po trgovima, kad smo šetali za vreme bombardovanja - prisetila se Sanja, pa se osvrnula i na to sa koliko snage i posvećenosti su se zajedno borili tih dana:

- Nema šta sve nismo prošli, celom svetu smo prkosili. Nema gde nismo bili. Najveći trg u Beogradu kada su nas svi napali, mi smo ustali ponosno i nosili bedževe, on je bio svuda sa nama pevačima. Koliko god neko misli, mi smo emotivni i nacionalni, Sale je uvek bio uz nas iako se sutradan taj most sruši. Svuda smo gledali da širimo ljubav i nama je važno da je naš narod i deca da su zadovoljni. Takav je Sale bio, čovek, veliki čovek – zaključila je Sanja Đorđević u nedavnom intervjuu, piše “Pulsonline”.

Sećanja na Sašu Popovića, koji je bio pionir i oslonac muzičke scene ovih prostora, sada će ostati večno u sećanjima mnogih. Iako su mnogi mislili da će biti tu zauvek, život je dokazao da ni najjači među nama nisu besmrtni. Antonio Ahel ATA Images

Sanja Đorđević nije jedina koju je zatekla smrt Saše Popovića, jer je on bio izvor podrške, ljubavi, i nade za mnoge koji tvrde da je bio poseban čovek, a njegova smrt ostavlja prazninu koja se ne može lako popuniti.

- Saša je bio najbolji čovek kog sam upoznala i on je jedan od najvećih razloga zašto sam danas ovde. Mi smo prošli mnogo zajedno - rekla je Sanja, sećajući se svih tih godina kada su zajedno pevali i nastupali.

Iako je Saša sada otišao, njegova zaostavština u muzičkom svetu i dalje živi, a mnogi će zauvek pamtiti svaki trenutak proveden sa njim.