Da nije bilo Saše Popovića ova poznata voditeljka danas ne bi bila živa: Bila sam dete, nikad mu to neću zaboraviti

Saša Popović, koji je preminuo posle duge i teške bolesti, mnogim mladim pevačima otvorio je vrata estradne scene i na taj način im zagarantovao uspešan početak karijere. Antonio Ahel/ATAImages

U danima kada se opraštamo od čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag, njegove kolege prisetile su se lepih trenutaka koje su zajedno proveli, kao i svega što je za njih činio.

Istovremeno, malo je poznato da je Saša bio i veliki humanitarac. Tek delić tog segmenta njegovog života razotkrila je voditeljka Kruna Una Mitrović koja se u detinjstvu borila sa teškom bolešću. U specijalnoj emisiji “In memoriam – Saša Popović”, Kruna Una je ispričala kako joj je Saša Popović pomogao.

Naime, ona je sa samo 12 godina obolela od Burkitovog limfoma, izuzetno retkog malignog karcinoma limfnog karcinoma.

- Saznao je da se prikupljaju novčana sredstva za moje lečenje u Parizu i odlučio je da se priključi akciji. Znao je da ima medijsku mašineriju koja može da pomogne u rešenju egzistencijalnog problema, pa je kontaktirao moju porodicu preko fondacije “Budi human”. Instagram/krunauna

Kada je njena mama dobila poziv da gostuje na Grandu, Kruna Una je želela da i ona pođe.

- Bila sam dete, činilo mi se da se dobro osećam i htela sam pošto-poto da odem tamo i vidim kako izgleda televizijski studio. Uopšte nisam imala svest o tome kojim povodom idemo tamo. Tada sam prvi i poslednji put videla gospodina Popovića. Znao je i ko sam ja, i ko je moja mama, i kako se zovem, i koliko imam godina. Znao je i koliko novca je skupljeno, odnosno koliko još nedostaje.

Saša Popović je i lično, i preko “Grand” produkcije pomogao da se prikupe neophodna sredstava i devojčica pošalje u Pariz lečenje.

- Sećam se da me je tada, kako bi me malo opustio, zamolio da učestvujem u emisiji, kako bi me ljudi videli. Rekao mi je da sam prva i verovatno poslednja osoba koja je u ušla u “Grand” u trenerci – prisetila se Kruna Una Mitrović svog susreta sa Sašom, koji je učinio sve da pomogne u njenom lečenju.