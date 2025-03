Odlazak Saše Popovića, čoveka koji je obeležio muzičku industriju ovih prostora, ostavio je neizbrisiv trag, ne samo na estradi već i u srcima njegovih najmilijih.

Testament Saše Popovića je upravo ono što jasno govori o namerama i brizi za njegove najbliže, suprugu Suzanu Jovanović, ćerku Aleksandru i Suzaninog sina iz prvog braka, Danijela, koga je Popović doživljavao kao rođenog. Antonio Anhel / Ata images

Tokom decenija predanog rada, nekadašnji direktor „Grand produkcije“ stekao je pravo malo carstvo. Njegova imovina uključuje milionske iznose, luksuznu vilu na Bežanijskoj kosi, nekretnine i investicije kojima se ne zna broja.

Mnogi su se pitali kako glasi testament Saše Popovića i kome će pripasti njegovo životno delo. Kako piše "Scandal", Saša je odluku doneo s puno poverenja i ljubavi. Sve je, bez dvoumljenja, ostavio svojoj životnoj saputnici Suzani, ženi koja mu je bila oslonac kroz sve godine uspeha, ali i izazova.

Naravno, Popović nikada nije dovodio u pitanje ljubav i odanost Aleksandre i Danijela. On je verovao da će Suzana rasporediti imovinu onako kako bi i on sam to učinio – sa razumevanjem i pravednošću. Antonio Ahel/ATAImages

Iako se nikada nije ponašao kao čovek koji razmišlja o kraju, bio je svestan vremena u kojem živimo. Zato je želeo da osigura budućnost svoje porodice, a testament Saše Popovića na pravan način reguliše dobrobit njegovih najmilijih. Suzana je bila uz njega u toj odluci i zajedno su doneli plan koji će očuvati ono što su godinama zajedno stvarali.

Podsetimo, Saša i Suzana su se venčali 1997. godine, a dve godine kasnije dobili su ćerku Aleksandru. Porodica je bila centar njihovog sveta – oaza ljubavi, razumevanja i nesebičnosti.

Danas, kada ovog estradnog maga više nema, testament Saše Popovića je svojevrsno zaveštanje o ljubavi i staranju za svoje najmilije, što još jednom potvrđuje da mu je porodica bila najvrednija stvar u životu.