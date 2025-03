Ilon Mask 14. put otac! Druga beba za dve nedelje

Pre samo dve nedelje svet je obišla informacija da je Ilon Maks dobio 13. dete. Prema rečima Ešli Sent Kler, Ilon Mask je pre pet meseci dobio svoje 13. dete.

- Pre pet meseci donela sam na svet bebu. Ilon Mask je otac. Do sada nisam javno delila ovu inormaciju kako bih zaštitila privatnost i bezbednost našeg deteta, ali poslednjih dana postalo je jasno da tabloidi nameravaju da je objave, bez obzira na štetu koju to može prouzrokovati – napisala je influenserka u objavi na platformi X. Photo by Andrew Harnik Getty Images

Ali, najnovije vesti kažu da je američki milijarder i savetnik američkog predsednika Donalda Trampa, dobio i 14. dete. Ilon Mask je dobio sina sa Šivon Zilis, direktorkom u njegovoj kompaniji Neuralink s kojom već ima troje dece.

- Raspravila sam to s Ilonom i u svetlu rođendana prekrasne Arkadije osećamo da je bolje direktno podeliti informaciju o našem prekrasnom i neverovatnom sinu Seldonu Likurgusu - napisala je Zilis na platformi "Iks", ne otkrivši kad se sin rodio.

Mask je na njenu objavu reagovao emodžijem srca. Objava Zilis događa se dve nedelje nakon što je konzervativna influenserka Ešli takođe objavila da je nedavno dobila dete s Maskom.

Milijarder Ilon Mask, koji ima 53 godine, koliko je do sada bilo poznato, sa tri žene dobio je dvanaestoro dece.

Prvi put je postao otac 2002. godine, kada je njegova bivša supruga, kanadska autorka Džastin Vilson, rodila sina Nevadu Aleksandra. Beba je, nažalost, preminula sa samo 10 nedjelja.

Par je kasnije dobio još petoro dece: blizance Vivijana i Grifina, kao i trojke Kaja, Saksona i Damijana, koji su već punoletni.

Nedugo nakon što je obelodanjeno da je u vezi sa pevačicom Grajms, Ilon Mask je potvrdio da imaju sina. Kasnije su dobili još dvoje dece, ćerku Eksu i sina Tehnoa.

Nekoliko nedelja pre rođenja Ekse, Ilon Mask je u tajnosti dobio blizance sa Šivon Zilis, izvršnom direktorkom u njegovoj kompaniji, Par je početkom 2024. godine dobio još jedno dete, čije ime još nije otkriveno. A evo sada stiglo je i četvrto!

Šta reći osim svaka čast!