Viki Miljković o bolesti sina: Zapomagao je da ne može na noge

Sin Viki Miljković i Dragana Taškovića ove godine proslaviće punoletstvo. Andrej je izrastao u prelepog i vaspitanog momka, a javni život ga ne zanima.

- Naš sin Andrej je uneo sreću u Tašketov i moj život. Sve što postigneš u životu je lepo, ali deca su ipak ukras sveta - sa osmehom je uvek isticala poznata pevačica, koja je jednom prilikom otkrila da se zbog volesti sina suočila sa pravim paklom. Antonio Ahel/ATA Images

Naime, sin Viki Miljković preživeo je pravu dramu, nakon čega je ostao paralizovan. Sin Viki Miljković nije mogao da stane na noge i zdravstveno stanje mu se naglo pogoršalo. Imao je povišenu temperaturu, stopala su mu se zgrčila, a potkolenice bile tvrde kao kamen.

- Andrej je nekoliko dana imao temperaturu koju nikako nismo mogli da skinemo sirupima, kupanjem, rakijskim oblogama. Nije pomogao nijedan zvanični ili bapski lek. Išli smo kod lekara, uradili analize krvi i to je trajalo nekoliko dana, a onda je temperatura spala i to je bilo prvo veče da je Andrej normalno spavao. Taman kada sam pomislila da je sve prošlo, probudio me njegov plač: zapomagao je kako ne može da stane na noge. Ti trenuci su bili strašni – ne ponovilo se! - rekla je Viki za Alo svojevremeno.

Kako je navela, bilo joj je jasno da je reč o mišićnom spazmu, ali nije mogla da shvati zašto se dešava u oba donja ekstremiteta.

Sin Viki Miljković se nakon teške drame uspešno opravio i danas je majčina najveća podrška. U njenom životu sve je podrđeneo Andreju i njegovo školovanje i aktivnosti ne smeju da trpe zbog prirode njenog posla.

- Veoma sam uključena u njegovo školovanje, mada imam i pomoć Tašketove ćerke Jelene, koja je takođe nemački đak. Ona je, preko Vajbera, njegova najveća podrška kada su domaći zadaci u pitanju - rekla je Viki za magazin HELLO!.

- Andrej je opsednut sportom. Bavi se tenisom, a nedavno je počeo da ide na turnire. Aktivno radi na fizičkoj spremi, to mu je sada u prvom planu - dodala je ponosna mama. Instagram