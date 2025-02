Dugo je uspela da sakrije lepe vesti! Ceca presrećna, on stiže u junu

Iako su se svi radovali i sa nestrpljenjem iščekivali Vidovdan ove godine za kada je bio najavljen veliki spektatkl na Ušću koji može da priredi samo Ceca, to se neće dogoditi.

Naime, kao što je početkom ove godine folk diva otkrila došlo je do nesporazuma vezanog za pomenuti termin te se koncert odlaže do daljnjeg ali ne i novi album Cece Ražnatović. Antonio Ahel/ATA Images

- Draga moja publiko, teško mi je što moram da podelim vest koja će, sigurna sam, razočarati i rastužiti, mnoge od vas, baš kao što je i mene.

Kao što znate, beogradsko Ušće ima posebno mesto u mom srcu, jer je upravo tamo kako pre 12 godina, tako i pre 19 godina, stvoreno mnogo uspomena i neraskidivih veza između vas i mene,

Cilj je bio da sve to ponovimo 28. juna 2025. godine, ali uprkos svim naporima nismo uspeli da obezbedimo željeni termin za ovaj veliki događaj, napisala je Ceca i potvrdila da je njen koncert otkazan.

No, nju to nije omelo da svetsku turneju koju je planirala za ovu godinu nastavi te joj je raspored bukiran gotovo do decembra sa nastupima i velikim koncertima.

Ali ono što je njene fanove posebno obradovalo je najava novog studijskog albuma koji bi trebalo uskoro da ugleda svetlost dana.

Naime, od kada je preminula Marina Tucaković, Cecina prijateljica i tekstopisac, muzička zvezda je zaustavila sve poslovne projekte na kojima je do tada vredno radila. Antonio Ahel/ATAImages

Sada je ipak vreme da novi album Cece Ražnatović izađe kako bi se do godine na Ušću zajedno u glas pevali novi hitovi.

Lepe vesti je za medije potvrdila i folk diva otkrivši da ne voli ništa da obećava jer se uvek svi planovi izjalove ali da će se do juna 2025. godine njene nove pesme zavrteti na radio stanicama i po klubovima širom regiona.

- Album će biti u toku ove godine. Trebalo bi do juna da izađe, ali ne volim da obećavam, vidiš da kad nešto obećam, ono se izjalovi. Bolje da ćutim i da radim - rekla je pevačica za emisiju "Premijera".