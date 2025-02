Imala je 45 dana kad je ostala bez majke: Prelepa ćerka Ene Begović pokazala dečka, učesnika popularnog takmičeranja

Ćerka Ene Begović lepotu je nasledila od majke

Glumica Ena Begović, jedna od najlepših žena rođenih na ovim prostorima, preminula je 15. avgusta 2000. godine. Život je izgubila u teškoj saobraćajnoj nesreći, neposredno nakon svog 40. rođendana. YouTube printscreen

Njena ćerka Lana Radeljak, koja je bila sa njom u kolima, preživela je tragediju. U trenutku nesreće imala je samo 45 dana.

Jedinica Ene Begović i biznismena Josipa Radeljaka danas ima 24 godine, a mnogi kažu da likom neodoljivo podseća na prelepu majku.

Privatni život uvek je držala podalje od medija. Nije želela ni da nastavi glumačkim putem mame i tetke Mie Begović.

Kako prenosi story.hr Lana je studirala na milanskom Univerzitetu Bocconi, gde je diplomirala ekonomiju i menadžment. Nedavno je postala viši asistent u kompaniji koja je deo globalne grupe specijalizovane za usluge revizije, poreza i savetovanja.

Od kako se aktivirala na društvenim mrežama Lana Radeljak više ne krije ni dečka, sa kojim je u vezi tri godine.

Njen izabranik Antonio Barišić u Hrvatskoj je poznat kao učesnik kulinarskog šou programa “Master Chef”.

- Mogu reći da mi je on najveća podrška, ne samo kada je reč o društvenim mrežama, nego u životu uopšte. I pre nego što sam svoje profile na društvenim mrežama otvorila za javnost, bodrio me je i podsticao moje samopouzdanje da počnem da radim ono što volim i što me zanima – rekla je Lana Radeljak.

Dodala je i da je Antonio jedna od najboljih osoba koje je upoznala.

- Po prirodi je optimističan, doslovno svakog dana budi se s osmehom na licu. Njegova energija je zarazna i neverovatno pozitivno utiče na sve oko sebe, pa tako i na mene. Predan je svemu što radi. Na primer, prošle godine je u Beču istrčao prvi maratano, a sada se punom parom priprema za drugi. Njegova predanost i disciplina inspirišu me da i ja budem bolja verzija sebe. Veoma je inteligentan i saosećajan, i jako sam zahvalna što ga imam u svom životu.