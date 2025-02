Igrao sam hulju, a svi su me hvalili: Petar Božović priznao koju ulogu ne bi ponovio

Petar Božović rođen je 1946. godine u Zemunu. Studirao je italijanski jezik, a diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti, u klasi profesora Predraga Bajčetića. Ata Images

Tokom višedecenijske karijere odigrao je dvesta filmskih i televizijskih uloga, u saradnji sa najznačajnijim jugoslovenskim rediteljima.

Mnogi smatraju da je legendarni glumac najupečatljivije uloge ostvario u filmovima Živka Nikolića. Nezaboravni su njegovi likovi u filmovima “Lepota poroka”, “U ime naroda”, “Čudo neviđeno”.

Za svoj doprinos glumi i kuluturi Petar Božović je dobio brojna priznanja, uključujući i Dobričin prsten, za životno delo.

Koju ulogu najviše voli, kako kaže, ne može da izdvoji. Ipak, onu koju više nikada ne bi ponovio navodi bez dileme.

- U filmu “Lepa sela lepo gore” igrao sam jednu neviđenu hulju. Što je najgore, svi su me hvalili. - istako je glumac u razgovoru za emisiju “Ekskluziv”, TV Prva, pa pojasnio.

- Dobro sam se zamislio, pošto glumac polazi iz sebe, iz nekih svojih sefova koji su zapretani. Shvatio sam da i u meni postoji taj neki zapretani, kao i da bi mi bolje bilo da ga više ne otvaram. Marija Mlađen/ATA Images

Petar Božović svojevremeno je bio u braku sa glumicom Marinom Koljubajevom, sa kojom je dobio sina Draška.

Pre deset godina po drugi put je rekao da, i to Snežani Milovanović, sa kojom je prethodno nekoliko godina bio u emotivnoj vezi.

- To je nešto najlepše što mi se desilo. Kad malo uspori i zađe u godine, čoveku deluje kao da je sve prošlo i da više ništa ne može da ga iznenadi. A onda mi se desila Snežana. To je stvarno dar od Boga, mislim da sam to i zaslužio – rekao je svojevremeno Petar Božović.