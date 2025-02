Lepa Lukić našla partnera! Već godinu dana uživa u ljubavi: Svakog dana mi govori da sam najlepša

Lepa Lukić nedavno je proslavila 85. rođendan u krugu najmilijih, članova porodice, prijatelja i kolega, a malo ko je tada znao da je tu i njen partner.

O da, dobro ste pročitali jer je Lepa Lukić našla dečka pre godinu dana. Odnosno, obnovila je staru ljubav posle 50 godina razdvojenosti. M.M./ATAImages

To sve je otkrila gostujući u emisiji "Magazin In" kod voditeljke Sanje Marinković.

- Ako sam zaljubljena bila ili imala neku emociju prema toj osobi, za to kratko vreme može da se vrati, jer ja možda tugujem što nismo zajedno, pa se ta emocija vraća. Ako prođe godinu dana ili dve, to se ne vraća. Pa nemoj da se foliramo sada - rekla je Lepa Lukić.

Na sledeće pitanje voditeljke - Da li je nekada imala krizu samopouzdanja, da je sebi manje lepa, manje zgodna, manje poželjna i kako je to prevazišla, pevačica je rekla:

- Najvažnije je da si lepa sebi, šta me briga za komšiju?! Sve to ide s godinama, ali su pundravci radili malo više. Ja sam imala 26 godina, samo što sam snimila "Od izvora dva putića" i vinula se nebu pod oblake i jedan gospodin mi je napravio turneju u Nemačkoj. Tamo smo se smuvali i zabavljali se godinu dana, on je imao 30 godina, ja 26 - otkrila je Lepa i dodala...

- U 31. godini se oženi, ja krenula za karijerom, ne možemo da se viđamo. Oženio se, ne zna on ni gde sam ja više, to je bilo na daljinu.

Prošlo punih 50 godina, taj čovek je izgubio suprugu, vratio se u zemlju i javio se on meni i podseća me da smo se nekada zabavljali. L.L./ATAImages

Kaže: "Znaš Lepa, ja sam imao 30 godina, ti si želela karijeru, morala si da ideš tamo i ovamo", želeo je da se vidi sa mnom, ja sam to prihvatila. Taj čovek nije leđima zatvorio moja vrata, vratile su mi se emocije.

Družili smo se malo i on kaže meni: "Je l' znaš šta ima novo? Ja sam se ponovo zaljubio u tebe", kaže: "Ti si lepa žena, nikome te ne bih dao", prijalo mi je to druženje, ali se ništa nije dogodilo, sem platonske ljubavi - rekla je Lepa Lukić.

- Je l' to traje i sada? - pitala je Sanja Marinković.

- Tačno godinu dana...Čak je doživeo saobraćajnu nezgodu, kola su ga udarila. Meni to ne smeta, toliko je on divan, pažljiv, toliko nešto izvire iz njegovih očiju, nema bora. Sličan je meni, a stalno mi viče: "Ti si meni najlepša" - ispričala je pevačica.