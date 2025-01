Radno mesto Lidije Ocokoljić poznato javnosti

Lidija Ocokoljić zaista jeste posebna sestra kako je jednom prilikom rekla folk pevačica Svetlana Ceca Ražnatović. Antonio Ahel/ATA Images

Kada je Ceca ostala udovica sa dvoje dece, davne 2000. godine, Lidija je bez razmišljanja sa suprugom Predragom, pevačici pružila oslonac i podršku, te su svi zajedno živeli u vili na Dedinju, gde su po rođenju i njena deca bila tu, a pre nekoliko godina šuškalo se da je Lidija izašla iz vile, ali ta informacija nije potvrđena.

- Nas dve smo oduvek bile tandem. Meni je sestra uvek bila ogromna podrška u životu. Moja deca nisu imala oca, ali su imala dve majke - rekla je Ceca jednom prilikom.

Da li bi bilo drugačije da Ceca nije imala sudbinu da ostane rano bez supruga? Ona tvrdi da to ništa ne bi promenilo, jer je oduvek bilo tako.

- Kada sam se udala za Željka, ona je takođe živela sa nama i Željko je, od kad me je upoznao, shvatio kolika je to ljubav između nas dve. On je obožavao Lidiju i nama je to bilo prirodno da smo tri musketara - nasmejala se Svetlana.

Dok o Cecinom poslu i karijeri znamo i pišemo decenijama, o radnom mestu Lidije Ocokoljić malo se zna.

Ipak nedavno objavljen dokument na Instagram profilu Cece Ražnatović dao nam je odgovor na pitanje - gde je zaposlena Cecina sestra?

Antonio Ahel/ATAImages

Naime, kako je koncert Cece Ražnatović otkazan, a najavljen 28. juna ove godine, tako je pevačica objavila saopštenje o pomeranju datuma, a dokument je potpisala njena sestra Lidija Ocokoljić koja je zaposlena u preduzeću za muzičku produkciju "Ceca music" i to na visokoj funkciji - kao direktorka uspešne porodične firme.