Ovo niko nije znao: U ličnoj karti piše Miroslav Ilić, a trebalo bi ...

Ime Miroslava Ilića nije kao što mislimo

Miroslav Ilić je 2024. godinu završio na najlepši mogući način. Zvezda narodne muzike dobila je zasluženu počast – priznanje počasnog građanina Čačka. Antonio Ahel/ATA Images

Osim toga, folk pevač je 10. decembra proslavio 74. rođendan, tradicionalnim koncertom u centru Sava. Kao i ranijih godina, iz prvog reda bodrila ga je supruga Gordana i članovi najuže porodice.

Karijeru koja traje duže od pet decenija Miroslav Ilić gradio je glasom i kvalitetnim pesmama, a posle toliko godina na javnoj sceni čini se da ne postoji podatak iz njegovog privatnog života koji bi mogao da iznenadi njegovu publiku.

Ipak, nije baš tako. Gostujući u emisiji Ekskluziv najt, folk zvezda je progovorila o temi o kojoj do sada nije bilo reči u intervjuima.

Budući da je na TV Prva gostovao povodom velikog Božića, Miroslav Ilić se prisetio kako se veliki hrišćanski praznik obeležavao u vreme njegovog detinjstva.

- Kao mali voleo sam da budem položajnik. Imao sam tetku Simku, kod koje sam uvek išao. Nikog nije htela da primi u kuću pre mene. I uvek bi mi spremila neki poklončić, neki slatkiš.

Kako je rekao, u česnicu se stavljao dren, kukuruz i parica. Tako, danas, i njegova supruga Gordana pravi česnicu za njihovu porodicu.

- Ovo nikad ranije nisam pominjao u intervjuima. Pre dvadeset godina bio sam na hodočašću, obišao sam svetu zemlju. Posetio sam pećinu u Vitlajemu gde je po predanju rođen Isus. Video sam ta sveta mesta i to je stvarno posebno iskustvo – istakao je, pa dodao:









- Ja sam hadžija. Sad bih mogao da odem u opštinu i ispred svog imena dodam ono – hadži. Ivan Vuković

Na pitanje, da li bo voleo da se o njemu snimi film, kao o Tomi Zdravkoviću, Miroslav je odgovorio:

- Potoje ljudi koji me nagovaraju da to uradim, ali ja ne bih. Nema tu materijala, nema uzbuđenja.

- Nije to skromnost, to je viđenje mog života. Nema tu ničeg spektakularnog osim uspeha u zanatu, ali to ne zaslužuje da bude obrađeno u filmu. Pesme će, srećom, ostati da žive – poručio je pevač čiju publiku čini i generacija duplo mlađa od mnogih njegovih hitova.