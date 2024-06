Električni orgazam na Belgrade Beer Festu u subotu, 22. juna

Belgrade Beer Fest ove godine okupio je najveće bendove sa ovih prostora, a impresivnoj listi headlinera pridružio se jedan od najpoznatijih ex-Yu bendova - Električni orgazam.

Njihov nastup zakazan je za 22. jun, a kako su njihovi hitovi poput "Igra rokenrol cela Jugoslavija", "Zlatni papagaj", "Kapetan Esid", "Krokodili dolaze", "Bejbe, ti nisi tu" i mnogi drugi obeležili generacije i postali sinonim za kvalitetan rock 'n' roll, nema sumnje da će nastup Orgazma biti jedan od zapaženijih. Promo

- Uvek je bilo zadovoljstvo nastupati na Beer Festu u Beogradu. Posle par godina eto nas opet na istom mestu, radujemo se velikoj bini, dobrom ozvučenju i brojnoj publici. Daćemo sve od sebe da napravimo dobru svirku i zabavu za sve. Vidimo se uskoro - izjavio je frontmen benda Srđan Gojković Gile.

Aktivan na sceni još od 1980. godine, Električni orgazam je izdao 12 studijskih albuma, 7 live albuma i 3 kompilacije. Bend je kroz decenije evoluirao, menjajući postave i eksperimentišući muzičkim stilovima, ali je uvek ostao veran svom jedinstvenom zvuku i autentičnom rock 'n' roll izrazu.

Od legendarnih dana "Paket aranžmana" pa sve do danas nizali su uspešne albume i zasluženo se našli na vrhu liste najuticajnijih bendova novog talasa u regionu, a njihov kultni status i aktuelnost na muzičkoj sceni čine ga neizostavnim delom muzičke istorije ovih prostora.

Organizatori festivala, Skymusic, potrudili su se da ove godine okupe gotovo sva velika imena domaće i regionalne R'n'R scene, pa će se od 20. do 23. juna, uz Električni orgazam na Main Stage-u festivala naći i Beogradski sindikat, Dubioza kolektiv, Sunshine, S.A.R.S, Galija, YU grupa, Osvajači, Neverne bebe, Kanda Kodža i Nebojša, Smak plus i Goblini. Na Electro bini svoje nastupe potvrdili su Marko Nastić i Lea Dobričić, dok će na Riff stageu svirati Dram, Epilog, Plus 1, Stomp! i Senshi.

Ulaznice se mogu nabaviti putem sajta efinity.rs, aplikacije eFinity, na blagajnama Beogradske arene i Doma omladine Beograda, kao i u TC Rajićeva (I sprat) i na više od 1.000 Moj kiosk objekata širom zemlje.