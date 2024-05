Trudna Marija Kilibarda u javnosti: Toliko povoda za slavlje i zahvalnost

Marija Kilibarda pokazala trudnički stomak

Vest da Marija Kilibarda čeka svoje prvo dete prethodnih dana odjeknula je u medijima i obradovala sve one koji su pratili voditeljkinu dugogodišnju borbu da dobije potomstvo.

Najveća želja konačno joj se ostvarila u 43. godini, a Marija je predivne vesti podelila kada je stigla do petog meseca trudnoće.

- Ovo što nam se dešava je najveći životni blagoslov. Štipkam se svaki dan za nadlakticu da se uverim da nije san - rekla je Marija Kilibarda za televiziju Una, čije je zaštitno lice.

- Super se osećamo, naša devojčica i ja. Dogurali smo do polovine trudnoće. Samo da sve ostane ovako do kraja. Dobijam pregršt ljubavi, podrške i čestitki, i to mi ispunjava srce zahvalnošću - ne krije Marija. Instagram @kilimara

Marija Kilibarda i njen emotivni partner Branislav Bane Vučelić godinama su u srećnoj vezi, a ćerka koja stiže ove jeseni biće kruna njihove ljubavi.

Da Marija izgleda odlično, kao što se i oseća, uverili smo se i sami, zahvaljujući njenoj bliskoj prijateljici Anđelki Prpić.

- Toliko povoda za slavlje i zahvalnost - napisala je glumica uz fotografiju na kojoj, zajedno sa Marijom, uživa u sunčanom danu. Instagram

Iako narodno verovanje kaže da devojčica “krade” lepotu mame dok je u drugom stanju, kod Marije Kilibarde to očigledno nije slučaj.