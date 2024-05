Smrt u porodici Snežane Savić, gubitak nenadoknadiv

Smrt u porodici Snežane Savić

Snežana Savić doživela je veliki gubitak u februaru mesecu, kada je ostala bez najvećeg oslonca. Antonio Ahel/ATA Images

Glumica je otvorila dušu pred kamerama UNA TV i otkrila kako je podnela smrtni slučaj koji je zadesio njenu porodicu.

- Majka mi je preminula osmog februara i to me je potpuno slomilo, iako je ona doživela duboku starost, zakoračila je u 91. godinu, ali bez obzira na godine to je jedan nenadoknadiv gubitak.

Apsolutno, majka je jedna, gubici svojih stvoritelja, roditelja, mislim da je to mnogo teško - rekla je ona.

Svesna je da njen život mora da se nastavi i otkrila je šta joj sada pruža snagu.

- Donosi mi rad snagu, uvek me rad posebno nekako inspiriše, hodam lakše kroz ove godine u kojima sam, čak i kroz ovaj gubitak koji sam imala, da nekako zalečim svoje rane, ako mogu.

Zato je hrabro zakoračila nazad u realnost i pojavila se kao gošća na panelu "Lepota žene" gde je diskutovala o poziciji nežnijeg pola u savremenom društvu. Youtube printscreen

- Jeste to na neki način teško, uvek imaš imperativ, kada vlada teror lepote i mladosti, sačuvati pristojan izgled, da ne razočaraš publiku koja je navikla, koja ceni vaš rad, ali svaka žena treba da se trudi da što pristojnije izgleda, da bude uredna, doterana, da zrači nekom pozitivnom energijom - rekla je glumica.