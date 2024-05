Nema leka za Britni Spirs: Ulicom hodala gola i ogrnuta ćebetom, intervenisale policija i hitna pomoć

Britni Spirs ponovo u centru skandala

Posrnula pop princeza ponovo se našla u centru skandala.

Taman kada smo pomislili da se Britni Spirs malo smirila i došla sebi posle svega što joj se proteklih godina dešavalo, svet su obišle fotografije na kojima vidimo skoro potpuno golu pevačicu kako šeta ulicom u pratnji policije.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Nova epizoda podseća na onu od pre petnaestak godina kada su morali da intervenišu organi reda nakon što se sa decom zaključala u kući.

Sećamo se i nervnih slomova, šišanja „na nulu“, suđenja sa ocem, javnih ratova sa ostalim članovima porodice i bivšim muževima... Nedavno se ponovo razvela, posle jedva godinu dana braka.

Ima li nade za nekad veliku muzičku zvezdu? Ovog puta posvađala se sa dečkom Polom Solizom, zbog čega je, kako prenose američki mediji, u noći između 1. i 2. maja napravila lom u sobi luksuznog hotela „Chateau Marmont“ u Holivudu.

Kevin Winter/Getty Images

Zbog nesnosne buke koja je dopirala iz njihove sobe, gosti su pozvali policiju tvrdeći da osoba koja liči na Britni Spirs uznemirava ljude i preti im. Interventna jedinica brzo je stigla na lice mesta, ali je utvrdila da nikakvog nasilja nije bilo.

Čim je policija otišla, Britni i Pol nastavili su svađu. Došlo je, navodno, i do fizičkog kontakta u kojem je pevačica povredila nogu, mada je ona kasnije tvrdila da je pokušavala da skoči sa kreveta.

U nekom trenutku istrčala je u hodnik, urlala i vrištala, da bi potom izašla na Sanset bulevar naga, samo u donjem vešu, uplakana i ogrnuta ćebetom. Čvrsto je stezala jastuk. Pored nje su bili policajci i hitna pomoć. Potresne prizore dokumentovali su paparaci.





Kada je došla sebi, Britni se oglasila na društvenim mrežama, navodeći da je vest lažna. Međutim, slike koje su preneli svi svetski mediji kažu drugačije.

“U ovom trenutku želim poštovanje, i da ljudi shvate da sam svakog dana sve jača. Istina je bez veze, može li neko da me nauči kako da lažem? Treba mi nova četkica za zube, odmah… Treba mi i espreso – napisala je u svom maniru, uz gomilu psovki.

Pokušala je da objasni situaciju u hotelu, pokazavši u snimku na koji način je iskrivila skočni zglob. Za najnoviji skandal optužila je – svoju majku. Prvo otac, pa mlađa sestra, a sada:

„Znam da je moja mama uključena u sve ovo. Nisam razgovarala sa njom šest meseci, a nazvala me je odmah nakon što se ovo dogodilo, pre nego što je vest izašla. Volela bih da imam baku i deku! Ne mogu da je podnesem! Iskreno, nije me briga”. Christopher Polk/Getty Images for iHeart Media

Britni je na kraju objave navela da se seli u Boston i zahvalila se advokatu.

“Taj čovek je divan, on mi je kao otac. Sinoć me je izvukao. Obožavam vas, gospodine Metju”.