Ispovest dadilje Ražnatovića: Godinu dana čuvala dete, a onda je Ceca uradila jedno

Dadilja Ražnatovića otkrila porodične stvari

Književnica Lidija Ćirić, dadilja Ražnatovića gaji lepe uspomene iz porodičnog doma Ražnatovića čiji je svojevremeno bila deo, a po svemu sudeći ulivala im je veliko poverenje s obzirom na to da joj je poverena uloga bebisiterke tada malene Anastasije. Boško Karanović

Lidija je imala važnu ulogu u životima Cece i Arkana te je na neki način bila njihova desna ruka, a u velikoj ispovesti za portal "Fajter" otkrila je kako je sve to izgledalo iz njenog ugla.

- Mojoj sestri je zazvonio telefon. Ona je stanovala preko puta hotela Jugoslavija i pozvao ju je čovek koji je bio nekad u Arkanovoj gardi. Ceca traži za butik devojku.

On je tražio tu jednu Maju, ali ona nije bila tu, a ja sam tog dana došla do moje sestre. I ona mu kaže - Maja nije tu, ali tu je Lidija.

Ja sebe nisam videla u tome, šta ću ja u butiku, ja i haljine ne idemo zajedno. I on reče mojoj sestri da ja odem do Jugoslavije i da se javim Ceci.

Dvoumila sam se jer – em stigla tek sa treninga, em gde ću na razgovor za posao u trenerci. Ali čujem dobra je plata. U to vreme 500 maraka kad su svi imali po tri marke - ispričala je Lidija koja je ušla u butik i rekla po čijoj preporuci je došla:

- Ja sam u patikama i trenerci sa treninga, pa ako vam se svidim, svidim. Ako ne, odoh. Ceca me pozvala da uđem. Oduševila se što se zovem kao njena sestra.

Rekla mi je da bih već od sutra počela da radim ali u muškom butiku. Ja sam tek tad saznala da tu ima četiri butika. I sad ne mogu da kažem da neću. I pojavljuje se Željko.





Odmah ga je pozvala da me upozna i odmah mu i rekla da sam došla sa treninga. A Željko kad čuje da treniraš, ne pušiš, ne piješ on se oduševi. On me pogleda i kaže - dobro, super, radila bi već od sutra od 12 do 8.

Pogledao me i pitao - ima li još neka takva kao ti. E, rekoh mu, kao ja ne postoji nijedna - dodala je Lidija koja tada o Arkanu nije ništa znala, prenosi Story.

- Videla sam Cecu i njega pre toga na televiziji, ali nisam znala mnogo pa mi je bilo čudno što svi ustaju kad on uđe, jedino ja sedim. Onda su mi objasnili ko je on. Arkan je kapirao da ja imam poštovanje prema njemu, ali da nemam strah i to se i Arkanu i Ceci dopalo.

Kad su se butici zatvorili onda je on tražio da dođem da radim u njegovoj poslastičarnici „Ari“. Ma kakvi, pa meni će ajncer da ispadne.

E onda su me angažovali da čuvam Anastasiju koja se rodila 1998.godine.

Čuvala sam je do bombardovanja, ali posle sahrane nismo ostale u kontaktu - iskrena je bila književnica za pomenuti medij.