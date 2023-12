Više od 10 godina čekali su dete, Đina je stigla! Neverovatna ljubavna priča Stevana Anđelkovića i Nataše

Stevan Anđelković i njegova supruga Nataša postali su roditelji!

Izabranica poznatog pevača na svet je donela devojčicu Đinu, a kuma i najpolja Stevanova prijateljica, Milica Todorović objavila je preslatku fotografiju devojčice.

- Stigla ljubav kumina. Dobro nam došla, Đina - napisala je Milica i tagovala svoje kumove, Stevana i njegovu ženu Natašu.

Boško Karanović

Nataša i Stevan su se zabavljali 11 godina, pre nego što su 2018. godine ušli u bračne vode, a pevač već nekoliko godina mašta o tome da se ostvari u ulozi oca, a sada mu se želja i ostvarila.

- Čovek nekada mora da podvuče crtu. Dosta sam bio opušten momak. Neke stvari moraju na vreme da se urade u životu, na primer da čovek osnuje porodicu - kazao je 2018. godine Stevan i istakao da bi voleo da postane otac. Instagram

Iza Nataše i Stevana stoji veoma neobična ljubavna priča, o kojoj je jednom prilikom pevač i govorio.

Ljubavna priča Stevana i Nataše

- Pevao sam u jednom klubu kada sam je ugledao. Međutim, ona je meni bila totalno antipatična. Nisam poželeo ništa da imam sa njom. Bila je dominantna, pravila se važna, a u stvari sve je to bio neki odbrambeni mehanizam, štit. Pitala me je da otpevam neku pesmu, ja sam rekao da je ne znam. Toliko me je nervirala - prisetio se pevač.

Poslala mu je po drugarici ceduljicu sa porukom, a on je pristao da ode na kafu sa njom samo iz pristojnosti. Međutim, posle kraćeg razgovora zaljubio se u sadašnju suprugu.

- To je neverovatno zaista. Njen stav, držanje, kako razgovara, sve mi se svidelo. Tad sam joj tek video i oči, usne, kosu, sve. Sa druge strane, ona je bila zaljubljena u mene dok me nije upoznala. Kada me je videla uživo, razočarala se, nije jo se dopalo ni kako sam se obukao. Ali kasnije je sve proradilo - rekao je u emisiji "Od A do Da".





Ata Images

Kako je otkrio, najlepše mu je bilo kada je ugledao Natašu u venčanici, jer je izgledala "kao boginja". Ipak, prva bračna noć nije protekla onako kako su zamišljali.

- Krenuo sam da joj skidam haljinu, želeli smo da imamo prvu bračnu noć, ali onda nam je njena rodbina u 5 ujutru pozvonila na interfon, jer nisu mogli da nađu smeštaj. Izašla je da im pomogne, ja sam za to vreme zaspao. Kada se vratila, nije mogla da me probudi i zajedno sa komšinicom je morala da obije vrata, kako bi ušla u stan. Pravo ludilo - ispričao je tom prilikom Stevan.