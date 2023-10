Da li je to trebalo da izgovori na televiziji? Voditeljka postavila škakljivo pitanje Jeleni Đoković, a onda...

Brak Novaka i Jelene Đoković pod stalnom je lupom javnosti i sve zanima šta se dešava u njihovoj porodici. Ata Images

Srećom supruga Novaka Đokovića ne ustručava se da priča o raznim preprekama na koje su nailazili, niti se trudi poput drugih poznatih ličnosti da predstavi svoj brak i porodicu kao savršenu. Svesna je svih mana i gde postoji prostor za boljitak u svim aspektima života, i potpuno je otvorena po tom pitanju.

Jelena Đoković je gostujući u emisiji „Kec na jedanaest” pričala o izazovima u roditeljstvu, a sada je otkrila i delić odnosa sa suprugom i najboljim teniserom.

Clive Brunskill/Getty Images

Jelena je odgovarala na škakljiva pitanja voditelja, a onda je otkrila i pozadinu jedne osvađe koja se desila u lajvu.

– Ja sam jako svoja i nije me briga šta će okolina da kaže. Kada smo Novak i ja zajedno, to smo zaista mi, i kada smo posvađani i kada smo u ljubavi. To je emocija koja je prirodna i drago mi je što možemo da budemo svoji – kaže Jelena i dodaje da je u životu najbitnije ostati svoj.

Navela je da je Novak je jako autentičan i da se dobro poznaju jer su od 18. godine zajedno. Navela je da voli da odgovori kada joj ljudi kažu da su savršeni, jer odmah kaže da nisu. Potom se prisetila jedne svađe koja se desila u lajvu pre nekoliko godina.

Ata Images

– Bila sam trudna i emotivna, a on je u tom momentu bio grub. Odreagovala sam kako sam odreagovala. Posle kada sam razmišljala, zapitala sam se: ‘Bože, jel stvarno ljudi misle da je nama sve med i mleko’. Ipak, mislim da ne misle, ali verovatno je to ona vrsta projekcije, ako ja negde težim uspehu, slavi, novcu, valjda je tamo bolje. Onda vide da tamo negde isto ima problema i da nije sve tako sjajno i bajno – rekla je supruga Novaka Đokovića, pa dodala:



– Najbitnije je da se čovek osvesti ko je i šta je, jer mi zapravo ne znamo ko smo. Koliko dugo smo mi glumili da se prilagodimo. Da sam se ja trudila da se dopadnem toj javnosti, koja je od mene očekivala ne znam ni ja šta i da se svima dopadnem, ne znam da li bi Novak osvanuo, što kažu, jer to bi moralo negde da se ispolji u kući. On je svaki put sve bolji, što znači da mi odlično funkcionišemo, ali i ja sam bolja. Nas dvoje što smo uspeli da budemo svoji zajedno, ali i odvojeno, za mene je to najveći uspeh. Ako će neko da teži nečemu, neka teži da bude svoj, jer to nema cenu – zaključila je Jelena Đoković u emisiji „Kec na jedanaest“ na televiziji K1. Instagram