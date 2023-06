Ne mogu više, ostala sam sama! Jelena s Novakom prošla pakao, drugi muškarac joj pružio ruku spasa FOTO

Brak Novaka i Jelene Đoković imao je uspone i padove

Jelena Đoković, obrazovana i kulturna mlada žena, direktorka je Fondacije Novak Đoković, humanitarne organizacije koja je obezbedila milione evra i dolara kako bi pomogla najmlađima i ostalima kojima je pomoć neophodna. Clive Brunskill/Getty Images

Majka je stub porodice, a ona je tu svoju ulogu shvatila ozbiljno i veoma je posvećena deci, Stefanu i Tari. Nastoji da im prenese najvažnije vrednosti i najbolje obrazovanje, zajedno sa suprugom koji svaki slobodan trenutak provodi sa njima.

Ipak, nije uvek bilo lako. Par se susretao sa brojnim izazovima, ali su sve uspešno prevazišli. Tako, recimo, ni Jelenu nije zaobišla sudbina većine žena uspešnih sportista koje ostaju kod kuće same sa decom, sele se sa jednog na drugi kraj sveta, zapostavljaju sopstvenu karijeru... Clive Brunskill/Getty Images

‒ Kada je Tara imala dva meseca, Novak je otišao na mesec dana u Australiju, ostala sam sama, bez ičije pomoći u Monaku. Pozvala sam tada tatu i rekla mu da ne mogu sve sama. On je dao otkaz i došao. Od tog trenutka pevamo dok se bavimo decom, objašnjava mi da ne mora sve da bude tako profesionalno, a ja sam sve ovo doživela previše profesionalno. Previše sam se unela u ulogu da sam žena nekog najboljeg u nečemu. Vrlo sam zahvalna na tome što sam ja Novakova životna partnerka i on je zahvalan. Ali sam mislila da moram da budem nešto posebno, ne samo Jelena, a on me voli baš samo kao Jelenu ‒ ispričala je supruga Novaka Đokovića u emisiji „Šta sam tebi i ko sam sebi“.

I zaista, Novak je voli baš kao Jelenu.

‒ To što imam Jelenu i njenu ljubav u svom životu učinilo me je boljim čovekom – rekao je jednom prilikom.

Upravo ga je Jelena posle teških trenutaka i velikih životnih dilema vraćala u igru. Pre nekoliko godina otkrila je kako je 2018. želeo da završi svoju sportsku priču posle poraza na turniru u Majamiju. Photo by Srdjan Stevanovic/Getty Images

‒ Okupio nas je i rekao: „Ljudi, završio sam. Napuštam tenis.“ Bio je to težak poraz. Bila sam u šoku, ali sam mu odgovorila da ne može to da učini. Onda smo otišli na odmor. Znate, kada on reši da ne igra tenis, onda ne želi da radi bilo šta što ima veze sa tim. U jednom trenutku, na odmoru, zaigrala sam tenis sa decom. Našla sam neku staru mašinu koja izbacuje loptice, pa sam igrala protiv nje. Stefan je sakupljao loptice, bilo je baš zabavno. A onda se, trećeg ili četvrtog dana, i Novak pojavio na terenu.





- Video je koliko uživamo, koliko nam sve to prija i onako, bez patika i majice, samo u šortsu, pitao može li da dobije reket. Rekla sam mu: „Ne, ne može. Ti si tenis ostavio. Ovo je sada naše vreme, napusti teren.“ Šalila sam se, naravno. Onda mu je Stefan rekao: „Okej, tata, možeš sad ti malo.“ Tako smo igrali, on i ja, pa on sa decom, da bi poslednjeg dana odmora rekao da će pozvati Marjana Vajdu i pitati ga da mu opet bude trener. Ostalo je istorija.