Pitajte Tonija da li sam mu se sviđala više nego što je normalno! Poznata pevačica otkrila istinu o vezi sa mužem Dragane Mirković

Muž Dragane Mirković na meti tračeva

Dragana Mirković i Toni Bijelić duže od dve decenije važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni. Venčali su se 28. septembra 2000. godine na intimnoj ceremoniji u Beču. Kruna porodične sreće su sin Marko i ćerka Manuela, koji su izrasli u mlade ljude za primer. mirko tabašević

Kako je folk zvezda ranije pričala u intervjuima, između Tonija i nje ljubav se rodila na prvi pogled, a po svemu sudeći i danas traje nesmanjenim žarom. Svih ovih godina Bijelić važi za odanog i nežnog supruga, koji osim ljubavlju i pažnjom Draganu obasipa i luksuznim poklonima.

Biznismen srpskog porekla, koji je rođen i odrastao u Beču, oženio se u 27. godini. Privatna arhiva

Tabloidi su svojevremeno pisali da je, pre nego što je Dragani Mirković rekao „da“, bio u emotivnoj vezi sa Nedom Ukraden.

− Ljudi preteruju. Toni je divan čovek. Nema pevača koji je radio u Beču a da mu on nije pomogao. Pošto Toni odlično govori nemački, našao mi se pri ruci – pojasnila je Neda Ukraden.

Andreja Damnjanović

Na direktno pitanje da li je među njima bilo nešto više od prijateljstva odgovorila je:

− Ne. On je znatno mlađi od mene. Da li se nekome sviđam više nego što je to normalno, to nije pitanje za mene. Za mene je svakako kompliment. Ali, ponavljam, Toni je mlađi od mene i savršen je par sa Draganom. Njih dvoje imaju skladan brak i svaka druga priča je besmislena.