Pitajte Tonija, meni je to svakako kompliment... Poznata pevačica otkrila istinu o vezi sa mužem Dragane Mirković

Ljubav Tonija Bijelića navodno je bila Draganina koleginica

Dragana Mirković iznenadila je javnost saopštenjem da se posle 24 godine ljubavi rastaje od Tonija Bijelića. Još veći šok usledio je posle saznanja da njih dvoje dugo nisu živeli pod istim krovom. Mirko Tabašević

Koliko juče svi su verovali da su jedan od najsrećnijih i najskladnijih parova ovdašnjeg javnog života.

No, u veličanstvenom dvorcu nadomak Beča pevačica je noći provodila sama.

“Već duži vremenski period moj odnos sa Tonijem nije više ono što je bio, a poslednje tri godine mi praktično vodimo odvojene živote i ne živimo pod istim krovom.

Uprkos svim nepomirljivim razlikama, zarad dobrobiti svoje porodice i zato što sam tako vaspitavana, učinila sam sve da spasim zajednicu koju smo nekada imali”, navela je Dragana, pored ostalog, u saopštenju za javnost.

Petar Đorđević

Kako je folk zvezda ranije pričala u intervjuima, između Tonija i nje ljubav se rodila na prvi pogled.

Iako beskrajno popularna, Dragana je želela nešto više od života. Imala je, priznaje, mnogo hrabrosti da sa jednim koferom u ruci ode u nepoznato. Da se iz velelepne kuće od 500 kvadrata useli u iznajmljeni stan od 50 kvadrata.

− To nije bila stvar klasične ljubavi, već stvar želje za decom, vapila sam za porodicom. U meni je bila ogromna praznina. Bilo mi je bitno to što Toni nije iz mog posla. Nisam skoro ništa znala o njemu, ali dopalo mi se kako razmišlja.





− Više mi se dopao kao čovek, ne mogu čak reći ni da sam se nešto najstrašnije zaljubila. Želela sam nešto normalno u svom životu. Da se vratim na ono što sam imala pre svega ovoga, pre te petnaeste godine kada sam snimila ploču, kada sam bila jedna obična Dragana... A to sam mogla da budem samo van naših prostora. Privatna arhiva

Toni Bijelić, biznismen srpskog porekla, koji je rođen i odrastao u Beču, oženio se u 27. godini.

Tabloidi su svojevremeno pisali da je, pre nego što je Dragani Mirković rekao „da“, bio u emotivnoj vezi sa Nedom Ukraden.

− Ljudi preteruju. Toni je divan čovek. Nema pevača koji je radio u Beču a da mu on nije pomogao. Pošto Toni odlično govori nemački, našao mi se pri ruci – pojasnila je Neda Ukraden. Andreja Damnjanović

Na direktno pitanje da li je među njima bilo nešto više od prijateljstva odgovorila je:

− Ne. On je znatno mlađi od mene. Da li se nekome sviđam više nego što je to normalno, to nije pitanje za mene. Za mene je svakako kompliment. Ali, ponavljam, Toni je mlađi od mene i savršen je par sa Draganom. Njih dvoje imaju skladan brak i svaka druga priča je besmislena.

Mirko Tabašević