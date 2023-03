Ceca Ražnatović ponovo u klinici za estetske korekcije, na red je došlo lice: Dozvala sam se pameti, to mi zaista nije trebalo...

Ceca Ražnatović u klinici za estetske korekcije

U novoj, 27. epizodi dokumentarno-igranog serijala „Ceca show“, koja se emituje danas, gledaoci će imati uvid u najnovija dešavanja porodice Ražnatović.

Pored ostalog, Ceca je odlučila da kamere povede u poznatu beogradsku kliniku za estetske korekcije.

Blic TV printscreen

‒ Bila sam u klinici da bih skinula staru tetovažu obrva. Kada je neko dokon, pa ide da radi nešto što mu nije potrebno, posle kad se dozove pameti, ide to da skida. Meni se to sada dešava, moraću verovatno nekoliko puta da odem kako bi sve bilo dovedeno do savršenstva ‒ otkrila je Ceca.

Blic TV printscreen

Tretman uklanjanja tetovaže Ceci Ražnatović urađen je piko laserom najnovije tehnologije.

‒ Volim laserske tretmane, volim da se negujem, pratim sve novo što se pojavi na tržištu. Želim da što duže održim svežinu i da uvek izgledam lepo i negovano. I da se ne bavim javnim poslom, ja sam takva žena. Trudim se da ulažem u sebe – objasnila je folk zvezda.

Blic TV printscreen

Ceca je istakla da joj nega podiže samopouzdanje.

‒ Nega i doterivanje je u biti svake žene. Volim da sebi lepo izgledam u ogledalu. Stanje svesti i duha jedne osobe u stvari je ono što mi emitujemo i na spoljašnji izgled. Mladost to sve nosi, ali kada dođete u neke starije godine, to zahteva više nege i truda ‒ zaključuje Ceca.