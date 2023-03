Mi smo im bili suđeni, ali... Kristina i Sergej Ćetković doneli važnu odluku po pitanju bioloških roditelja svojih ćerki

Ćerke Sergeja Ćetkovića moći će da upoznaju biološke roditelje ako to požele

Sergej Ćetković i njegova supruga Kristina, dobro je poznato, imaju dve ćerke: Lolu i Milu. Nije tajna da su supružnici devojčice usvojili neposredno nakon što su se rodile. Lola je u njihov dom stigla 2010, a dve godine kasnije pridružila im se i četvoromesečna Mila.

− Lola je bila predivna, mirna beba, samo se smejala. Njen dolazak pamtim kao jedan od najlepših trenutaka u životu. Nije bilo straha, odmah smo se uklopili kao da smo oduvek bili zajedno. Mila je bila jako nemirna kao beba. I sada u šali kažem: da je Mila bila prva, ne bismo poželeli drugo dete – prisetila se Kristina prvih dana roditeljstva.

Sergej i njegova supruga od svojih naslednica nikada nisu krili da su usvojene. Stalno su im govorili da su ih oni „rodili iz srca”.

− Njih dve odavno znaju da su usvojene i to je ono najvažnije. Nema nikakvih zabranjenih tema ili laži u našem odnosu. Nikada nismo ni pomislili da im sakrijemo nešto. One sve znaju i ako budu želele da upoznaju svoje biološke roditelje, uradićemo sve što je u našoj moći da se to desi. To su normalne stvari, nemam nikakav strah od toga jer im niko ne može biti više majka i otac od nas dvoje, bez obzira na to što ih nismo rodili – jasan je Sergej, koji ima samo jednu poruku.





− Mi smo im bili suđeni, za nas su se rodile, kao što smo se i mi rodili da njima budemo roditelji. Bog je za nas imao takav plan i hvala mu na tome.