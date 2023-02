Zamenila ga je za mlađeg, rodila petoro dece i izgleda nestvarno: Ovo je prva žena Branislava Lečića koju nikad ne viđamo u javnosti FOTO

Prva žena Branislava Lečića intrigira javnost

Glumac Branislav Lečić ženio se dva puta i dok su mediji pre nekoliko godina pisali o njegovom braku sa voditeljkom Ninom Radulović koja je trideset jednu godinu mlađa od njega, a potom i o njihovom razvodu, prva Lečićeva supruga Ivana Vujadinović retko se spominjala u javnosti. Glumac je sa njom bio 13 godina, a iz tog braka ima ćerku Anu i sina Ivana.

Andreja Damnjanović

Kako su mediji pisali te davne 2007. godine, Leka se od Ivane razveo zbog navodne prevare i to njene. Kružile su priče da je glumca zamenila stjuardom i da je to razlog zbog koga je došlo do razlaza, međutim, njih dvoje nisu to ni demantovali, a ni potvrdili.

Ivana se ubrzo udala za deceniju i po mlađeg izabranika sa kojim je dobila tri ćerke.

Lečić danas uživa sa devojkom Jelenom, koja ima 37 godina i radi kao asistent na fakultetu na predmetima crtanje i crtanje ilustracija.