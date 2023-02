Novak Đoković povređen! Oglasio se direktor Australijan opena: Doktori će vam reći istinu...

Novak Đoković uspeo je da osvoji jubilarni deseti trofej na Australijan openu, a malo ko zna kroz kakav je pakao prvi reket sveta prolazio van terena.

Kreg Tili, izvršni direktor Tenisa Australija, potvrdio je da je srpski as na prestižnom turniru igrao sa povredom, koju je zadobio još u Adelejdu. Prva nedelja u Melburnu bila je strašna, Novak u danima između mečeva nije trenirao, ali to ga nije sprečilo da izdrži do kraja i trijumfuje.

Clive Brunskill / Getty Images

‒ Vrlo je izazovno oko Novaka to što on dobija lošu reputaciju. Ali na kraju krajeva, mislim da niko ne može da dovede u pitanje njegov atleticizam. Ovaj momak je imao poderotinu zadnje lože od tri centimetra. Video sam snimke, doktori će vam reći istinu. Bilo je mnogo spekulacija o tome da li je to istina ili ne. Teško je poverovati da mogu da rade ono što rade sa takvim povredama. On je izvanredan, da se time nosi tako profesionalno ‒ rekao je Tili.

Mark Kolbe / Getty Images

Izvršni direktor Tenisa Australija veruje da je Đoković uspeo da igra uprkos povredi zbog svoje koncentracije i pripreme koja je prvoklasna.

‒ Toliko je fokusiran na ono što jede, što pije, kada to radi. Prošao je kroz mnogo toga da bi osvojio deseti Australijan open. Mislim da se to nikada neće ponoviti. U poslednjih 15 godina, on mi kaže 14, jer je propustio prošlogodišnji, to je neverovatan uspeh. Novak će imati značajno mesto u istoriji Australijan opena – zaključio je Kreg Tili.