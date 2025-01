Novak Đoković je u razgovoru za medije u Australiji otkrio da je tokom boravka u hotelu u Melburnu otrovan! Mylene Deroche / Zuma Press / Profimedia

Sve se dogodilo kada je pre dve godine zatočen u hotelu za imigrante, a kasnije i deportovan, Đoković je imao problema sa zdravljem, a sada je izjavio i da je otrovan hranom u tom hotelu.

- Kada sam došao kući, imao sam zdravstvene probleme i shvatio sam da su me otrovali hranom u tom hotelu u Melburnu! Ovo nikome nisam javno rekao, ali kada sam se vratio u Srbiju otkrio sam u sebi visok nivo teških metala. Imao sam u sebi visok nivo olova i žive - rekao je Đoković za GQ.

Đoković je otkrio i da tata Srđan već neko vreme pokušava da ga penzioniše.

- Ne znam da li će mu biti drago što ovo kažem, ali ću ipak to učiniti. Počinje sa mojim tatom. Moj otac pokušava da me penzioniše neko vreme. Ne, ozbiljno… Ali, nije vršio pritisak. Poštuje moju odluku da nastavim karijeru i naravno da razume zbog čega želim da nastavim. Ali, on razmišlja u stilu: “Šta još želiš da uradiš:” - ispričao je Đoković za GQ. Photo by Sarah Stier/Getty Images

Novak Đoković je pretrpeo veliki skandal tokom svog pokušaja ulaska u Australiju početkom 2022. godine, kada mu nije dozvoljeno da nastupi na Australijan openu uprkos tome što je imao validnu dokumentaciju i medicinsko izuzeće.

Glavni razlog bio je njegov status nevakcinisane osobe protiv korona virusa, što je postalo predmet političkih manipulacija od strane australijskih vlasti.

Đoković je bio smešten u hotel za imigrante u Melburnu, gde su uslovi ocenjeni kao krajnje loši. Prostorije su bile zapečaćene, prozori se nisu mogli otvarati, a imigranti su se žalili na hranu lošeg kvaliteta.