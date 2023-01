Srce da prepukne: Unuka Siniše Mihajlovića PROHODALA na dedinih 40 dana FOTO

Unuka Siniše Mihajlovića prohodala

Prošlo je 40 dana od preranog odlaska Siniše Mihajlovića. U posetu porodici, neutešnoj posle velikog gubitka, došla je baka iz Novog Sada, Viktorija, kojoj su se svi obradovali. Videli smo kako uživa u igri sa praunukom, no, ima još lepih trenutaka…

Instagram

Virdžinija, Sinišina mlađa ćerka, upravo se na Instagramu pohvalila da je mala Violante prohodala. Devojčica, koja je u oktobru proslavila prvi rođendan, načinila je prve korake baš ovih dana kada su svi na okupu.

Instagram

U snimku, koji prati pesma "The Time of my Life", vidimo nasmejanu Violante kako hrli tetki u zagrljaj. Očigledno joj se sviđa novo otkriće, a znajući da su joj i otac i deda fudbaleri, verujemo da će vrlo brzo početi i da trči.