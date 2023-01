Svi je znamo kao Lepu Brenu, a evo šta znači njeno pravo ime FAHRETA: To sam slučajno saznala od jednog Turčina...

Pravo ime Lepe Brene ima zanimljivo značenje

Fahreta Jahić, kasnije Živojinović, poznatija pod umetničkim imenom Lepa Brena, daleke 1982. godine govorila je za TV Novosti i tom prilikom pored ostalog otkrila kakvo značenje ima ime koje je dobila na rođenju.

Arhiva Lepe Brene

‒ Fahreta je ime turskog porekla i znači nagrada ili pohvala. To sam slučajno saznala od jednog Turčina, dolazio je u Brčko i prodavao neke stvarčice, još pre dok je moglo tako da se prodaje. Mislim da to ime meni sasvim odgovara i ocrtava moju pravu ličnost. Ja sam mnogo ponosna na sebe. Ne cenim i ne poštujem nikog u životu koliko poštujem sebe. Nastojim da nikoga ne potcenjujem, spremna sam svima da pomognem, bez obzira na to da li mi je neko odmogao, ali mnogo poštujem sebe – ispričala je tom prilikom Lepa Brena.

Andreja Damnjanović

