Kao da joj je ćerka: Ko je misteriozna devojka koja se ne odvaja od Lepe Brene FOTO

Lepa Brena ne odvaja se od misteriozne devojke

Iva Banićević pre četiri godine postala je član tima Lepe Brene, a sudeći po objavama na društvenim mrežama reklo bi se da je sa balkanskom divom u međuvremenu izgradila i prijateljski odnos.

Talentovanu Ivu šira javnost upoznala je kada je sa Sanjom Ilićem i Balkanikom nastupala na Evroviziji, a uz njeno ime često se može pročitati da se ne zna da li lepše peva ili izgleda.

Pre nego što se priključila Breninoj ekipi, Iva je ispekla zanat pevajući prateće vokale na koncertima vodećih zvezda ovdašnje scene. Profesija joj je omogućila da spoji lepo i korisno, pa je tako uz pesmu obišla svet, a nedavno je sa Brenom i Bobom bila i na Floridi.

Iva Banićević je, inače, unuka glumca Petra Banićevića koji je preminuo 2006. godine.

‒ On je bio moj ulaz u umetnost. Iako sam bila relativno mala, zajedno smo gledali balet. Pravio je predstave ni od čega. Imao je za mene strpljenje i blagost, pričao mi je priče, čitao knjige. Imali smo naš svet koji sam jako volela. Bio je topao i pun ljubavi. Obožavao me je i to sam mogla da primetim u svakoj njegovoj reči, gestu i osmehu‟, ispričala je jednom prilikom.