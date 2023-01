Poznati fotograf preminuo na onkologiji: Umoran sam, godinu dana, 17 hemoterapija...

Preminuo Marko Zarubica

Fotograf Marko Zarubica preminuo je u 36. godini posle borbe sa teškom bolešću. Pre mesec i po dana oglasio se na Instagramu, gde je do detalja opisao kroz šta je prolazio.

Isntagram

„Pre godinu dana prva kap je krenula mojim venama, sećam se tog straha i kako sam gledao dok kroz sistem kreće prva terapija i prva kap ulazi u moj krvotok, sklopio sam oči i čekao da osetim reakciju... prošlo je nekoliko minuta i shvatio sam da nema posebnog osećaja i reakcije, lagano, telo je prihvatalo sve u prvi mah, danas one uzimaju danak i pomalo sam preumoran... Ja nisam jedan od onih koji odustaju, pogotovo ne od ljubavi, a dokazao sam da je moja velika ljubav moj život, ljubav prema sebi, koju negujem i čuvam posesivno; čak i kada je najteže da guram, planiram i pozitivno razmišljam... I to mi ne manjka ni sada... Umoran sam, godinu dana 17 hemoterapija koje me remete u svemu, i pored lude energije, svih planova i prihvatanja jednostavno sam premoren i željan da se odmorim od svega... I to je sasvim OK. Nekad je OK reći umoran sam, malo bih da se odmorim i dok plešem sa spremačicom kroz hodnik onkologije, osećaj da je vreme stalo na tren i da je sve savršeno taj momenat mi u isto vreme oduzima i daje dah‟, napisao je na Instagramu.

Marko je u svojoj karijeri sarađivao sa brojnim poznatim ličnostima, kao što su Marina Tadić i Nikolina Pišek, a najveći utisak na njega je ostavila Ceca Ražnatović. Isntagram

Jednom prilikom priznao je da je još kao mali sebe video kao fotografa, ali i da je voleo da pozira ispred objektiva, o čemu svedoče i brojne fotografije koje se mogu videti na društvenim mrežama.