Godine su ga promenile: Miroslav Ilić preko noći doneo veliku odluku, njegovo srce je ipak reklo da

Koncert Miroslava Ilića i 11. decembra

Na oduševljenje publike, naročito one koja ni mesec dana pre koncerta Miroslava Ilića nije uspela da pronađe karte za 10. decembar, pevač je posle danonoćnog razmišljanja ipak popustio. Drugi koncert je zakazan i to samo dan kasnije 11. decembra u Štark Areni.

- Ja nisam bio za to. Međutim očigledno objektivno postoji potreba. Ipak sam odlučio da radim i tu drugu Arenu. I to iz jednog prostog razloga, a to je da ne ostavim nikog, ko želi da podeli moju radost, povodim tih 50 godina na ovoj našoj estradnoj sceni. Tako da sam ipak pristao i na drugu - rekao je Miroslav Ilić u emisiji "Hajpovanje".

Ilić je dodao da ne želi da krije da je presrećan i prezadovoljan i ovim do sad postignutim, kao i da zaista nije očekivao da će se 35 dana pred koncert rasprodati Arena.