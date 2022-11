Prva ispovest transrodne pevačice iz Zvezda Granda: Majka mi je umrla kada sam imala pet godina, znala je da ću biti nešto posebno...

Alina Juhart, transrodna pevačica iz Slovenije koja je sinoć debitovala u Zvezdama Granda, privukla je veliku pažnju javnosti. U prvom intervjuu koji je dala za GrandOnline govorila je o svom životu, te otkrila kako se nosi sa tim što je drugačija, pogotovo u konzervativnoj sredini kakva je naša.

- Ja čak ponekad zaboravim da sam drugačija, prosto toliko doživljavam i živim svoju ženstvenost - rekla je Alina na početku razgovora.

- Spremna sam na sve. Živim svoj život, idem po svetu i širim ljubav. Ako neko može tome da se suprotstavlja i u tome da vidi nešto loše, to nije do mene. Ja prosto želim da živim svoj život normalno, da širim pozitivnu energiju, da nikome ne štetim, i ako to neko ne prihvati, ja želim da ga prihvatim, jer ja prihatam sve - istakla je Alina.

Trenutak kada je spoznala sebe, ko je zapravo, Alina i danas pamti.

- Mislim da je to bilo još kad sam bila devojčica, ali to je proces, pa i dan danas posumnjam u sebe. Znate, to nije lak život. Ponekad kad šetam ulicom, ljudi me gledaju, pa onda čuju glas, a ja moram da objasnim. Meni ništa nije teško, ali pre svega želim da pokažem da sam normalna žena koja voli da se ljubi, grli, da voli i živi život punim plućima.

Kod kuće sam imala haljine, još pre deset godina sam ih oblačila, ali javno i prvi put je bilo pre četiri godine u Splitu. Tada sam osetila potrebu da ponesem haljinu, procvetala sam, i od tada ih ne skidam. Ne nosim pantalone, ne nosim farmarice, ništa, uvek haljine, ne mogu bez njih više - iskrena je Alina.

Alina je od početka i u svemu imala podršku porodice.

- Majka mi je umrla kad mi je bilo pet godina, tako da sam ostala sa bratom i tatom. Oni su alfa mužjaci, pravi muškarci i njima je to bio šok, ali me toliko vole da su to prihvatili. Moja majka još dok je bila trudna je osećala da ću biti devojčica, ali bilo je drugačije, pa je htela da mi pronađe posebno ime, jer je osećala da ću biti nešto posebno. I eto, sad ima devojčicu, ženu, kraljicu - zaključuje Alina.