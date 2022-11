Pola veka ljubavi, poštovanja i humanosti, Madlena Cepter: Mene i mog supruga od prvog časa povezivalo je nešto jače od nas

Madlena Cepter ekskluzivno za HELLO! o novoj palati, ćerki Emi, suprugu Filipu i ljubavi koja traje više od pola veka

Beograd je ovih dana svedočio izuzetnom kulturnom događaju, otvaranju “Palate umetnosti Madlena”, koji su obeležili koncert italijanskih operskih pevača, postavka “Stolice” likovne umetnice Karle Tolomeo, a brojne zvanice uživale su u izloženim muzejskim eksponatima. Velelepna institucija kruna je velikog i važnog jubileja, pedeset godina braka Filipa i Madlene Cepter. Tim povodom sa mecenom srpske umetničke scene razgovarali smo o njenim postignućima u oblasti kulture, braku, životu na nekoliko adresa, a na pitanje kojom idejom se vodila kada je odlučila da u rodnom gradu otvori vrata Palate, Madlena za HELLO! kaže:

Milan Džakov

‒ Želela sam da Beogradu i Srbiji stavim na uvid plodove moje dugogodišnje kolekcionarske strasti, da očima javnosti izložim niz predmeta velike umetničke vrednosti koje sam kupila na aukcijama u londonskoj kući “Sotbi” i njujorškom “Kristi'su”, kao i drugde prilikom putovanja. Sve te stvari su garantovano autentične starosti i porekla, odnosno autorske originalnosti. Potiču iz raznih zemalja i epoha, od 17. do 19. veka. Nosila me je i ambicija da Palata bude mesto susretanja i kreativnih poduhvata umetnika iz zemlje i inostranstva, da mladi stvaraoci i svi oni koje goni inspiracija dobiju što bolje uslove za proveru i afirmaciju talenta. Isto tako, u meni je sazrevala rešenost da kvalitet sadržaja koje ćemo ponuditi publici bude na visokom umetničkom nivou, kao neka vrsta protivteže lakoći, površnosti, kiču i komercijalnom šou-biznisu.

Mnoge ste usrećili, a šta vas dvoje može da obraduje?

‒ Stara kineska mudrost veli: sreća je u čaši vode ako umeš da je popiješ. A to će reći da čovek treba da traži zadovoljstvo u malim stvarima, u onome što nam život pruža. Nas dvoje se radujemo našoj ćerki Emi, tome što je s uspehom diplomirala psihologiju u Londonu, uživamo u njenom stasavanju u odgovornu i plemenitu mladu ženu, u njenom zrelom razmišljanju. Radujemo se doživljajima na putovanjima, otkrivajući zanimljivosti i lepotu u drugim narodima. Obradujemo se svakom dobrom delu, nečijem uspehu, na primer, umetničkom dometu. Srećna sam i što imam dobre prijatelje i saradnike sa kojima mogu da podelim misli, pa i nedoumice i probleme. Moja “čaša vode” su biljke, cveće, egzotično drveće koje sam iz Monaka prenela u Palatu umetnosti.

Milan Džakov

Madlena Cepter otkriva detalje koje javnost nije znala

Da li ste suprug i vi na početku zabavljanja mogli da naslutite da će to biti “do kraja sveta i veka”?

‒ To “do kraja sveta i veka” razumem kao poetsku stilsku figuru, jer ništa nije takvo. Kad neko ima dvadeset godina, kad mu je sanjarenje bliže od rasuđivanja i kad je opčinjen čovekom koga je zavoleo, ne može da sagleda decenije ispred sebe. Kada bi ljudi imali moć nepogrešivog rasuđivanja i kada bi im se pred očima ukazali prizori budućih sudaranja sa stvarnošću, ovaj svet bi davno izumro. Bežalo bi se od trajnih veza i obaveza. Mene i mog supruga od prvog časa povezivalo je nešto jače od nas.

Po čemu pamtite jedno drugo iz perioda s početka zabavljanja?

‒ Te slike nikada ne izblede. Mladost‒radost. On je bio visok, vitak, lepog lica i očiju, ali, što je mnogo važnije, zračio je energijom i optimizmom, umeo je da se smeje od srca. Ukratko, bio je “gospodin Šarm”. Sadašnji borbeni biznismen, kreativni poslovni čovek, kao mladić imao je nešto poetično i sanjalačko. Verovao je u sebe i u budućnost. A ja? Bila sam mlada i zaljubljena, sa vrlinama i manama o kojima bi on mogao da govori, kao i drugi koji me pamte iz tih dana.

Milan Džakov

Kako je izgledalo vaše venčanje?

‒ Mi smo se venčali četiri godine posle upoznavanja u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu, 1972, kada smo oboje bili studenti. Venčanje pamtim kao bajkovit prizor seoske idile, u snegom zavejanoj Kozarskoj Dubici. Da, venčali smo se u selu u današnjoj Republici Srpskoj, u okruženju Filipove šire familije. Sećam se da je bilo veoma hladno i da smo dobro promrzli. Filip je uskoro morao da ide u vojsku, a ja... Kako da vam kažem... Deo mene otišao je s njim.

Na koji način vam je ćerka čestitala jubilej?

Bila je sa nama u danima otvaranja Palate, odvojila je vreme od svojih studija. Čestitala nam je neposredno, zagrljajem.

Ema je uspešno privela kraju studije psihologije u Londonu. Kakvi su njeni dalji planovi?

‒ Završila je prvi stepen studija u Londonu i upisala drugi u Monaku. Namerava da dostigne najviši naučni stepen, usmeravajući se ka psihologiji u biznisu. Naći će sebe u nekom poslu, s tim što su joj otvorena vrata i kompanije “Zepter”. Ne pokušavamo da utičemo na nju, da vršimo pritisak. Želimo da iskoristi sve šanse koje ima i da sama izabere svoj put.

