Pre nego što su postali milijarderi: Ovako je izgledalo venčanje Filipa i Madlene Cepter, nećete verovati gde su rekli DA

Filip i Madlena Cepter ove godine slave pet decenija ljubavi. Kao kruna velikog jubileja u Beogradu je nedavno otvorena Palata umetnosti Madlena, a gospođa Cepter pristelila se kako je izgledalo njihovo venčanje.

Milan Džakov

‒ Venčali smo se četiri godine posle upoznavanja u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu, 1972, kada smo oboje bili studenti. Venčanje pamtim kao bajkovit prizor seoske idile, u snegom zavejanoj Kozarskoj Dubici. Da, venčali smo se u selu u današnjoj Republici Srpskoj, u okruženju Filipove šire familije. Sećam se da je bilo veoma hladno i da smo dobro promrzli. Filip je uskoro morao da ide u vojsku, a ja... Kako da vam kažem... Deo mene otišao je s njim.

Privatna arhiva

Na pitanje po čemu pamti supruga iz perioda zabavljanja, Madlena je ispričala:

‒ Te slike nikada ne izblede. Mladost‒radost. On je bio visok, vitak, lepog lica i očiju, ali, što je mnogo važnije, zračio je energijom i optimizmom, umeo je da se smeje od srca. Ukratko, bio je “gospodin Šarm”. Sadašnji borbeni biznismen, kreativni poslovni čovek, kao mladić imao je nešto poetično i sanjalačko. Verovao je u sebe i u budućnost. A ja? Bila sam mlada i zaljubljena, sa vrlinama i manama o kojima bi on mogao da govori, kao i drugi koji me pamte iz tih dana.