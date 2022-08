Ni drugi pokušaj da spase brak nije uspeo: Razvodi se Jelena Gerbec

Jelena Gerbec definitivno je stavila tačku na brak sa Vladanom Đorđevićem. Pevačica i bubnjar su na "ludi kamen" stali 2016. godine. Posle tri godine odlučili su da na svoj brak stave tačku, a ona mu se nakon toga vratila. Međutim, kako piše Telegraf sada je definitivno kraj.

Vladan je obrisao sve fotografije sa Jelenom na svom profilu na Instagramu, a zatim je to učinila i ona.

- Da istina je. Ipak je došlo do kraja. Stvarno ne bih previše da pričam o toj temi, ali kraj je, i to je to - potvrdila je razvod Jelena.