Da li je ovo isti čovek? Miloš Timotijević ugojio se 14 kilograma, a onda je uradio ovo, neverovatno! (foto)

Telo Miloša Timotijevića doživelo neverovatnu transformaciju

Poslednjih godina Miloš Timotijević radi punom parom, a uloge u pozorištu, serijama i na filmu nižu se jedna za drugom. Gust raspored, međutim, uzeo je danak. Omeo ga je u vežbanju, pa je glumac za kratko vreme nabacio čak 14 kilograma.

Luka Šarac

Na sreću, Milošu nije trebalo mnogo da se vrati u formu, a biće i da telo zaista pamti. Popularni glumac na „Instagramu“ je podelio video zapis koji svedoči o neverovatnoj transformaciji i pokazao da se uz disciplinu, istrajnost, fizičku aktivnost i izbalansiranu ishranu i u 47. može izgledati fit.

‒ Ovo je dokaz da možete sve i kada pravi ljudi veruju u vas. Četrnaest kilograma manje za dva i po meseca ‒ pohvalio se šarmantni glumac.

Podsetimo, Miloš je nedavno u intervjuu za HELLO! otkrio da se dugo bavio sportom, prvo tenisom, potom aikidom, posle čega je usledila teretana. Kad je napravio pauzu u vežbanju, to se odmah odrazilo na njegov izgled, ali je još tada najavio da će se vratiti treninzima jer posao kojim se bavi to zahteva. Sudeći po najnovijim fotografijama misija je više nego uspešno obavljena.