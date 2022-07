Ljubav nije bila dovoljna: Zbog ovoga je okončan prvi brak Stefana Milenkovića, Ani više nije mogla

Prva žena Stefana Milenkovića bila je ova lepotica

Jedan od najboljih violinista sveta Stefan Milenković godinama je srećno oženjen gitaristkinjom Goricom Grozdanić, sa kojom je zasnovao porodicu i 2020. godine dobio sina Nikolu.

Posle dve decenije života i rada u Americi Stefan se početkom prošle godine vratio u Srbiju i sa porodicom se skućio u Novom Sadu.

Ipak, malo je poznato da Stefan iza sebe već ima jedan brak. Proslavljeni umetnik bio je oženjen čelistkinjom Ani Aznavurijan, a kako je kasnije istakao krah braka nije doživeo tragično.

‒ Moj razvod nije poraz. Jednostavno, moralo je nešto da se promeni. U braku svašta saznaš o ljudima, o odnosima, o ženama. I ne žalim ni jedan sekund koji sam proveo u njemu. Ali kada život krene različitim putevima, i profesionalno i emotivno, bolje je prekinuti ‒ rekao je Stefan za „Blic ženu“.

Na pitanje šta je razvodom izgubio, a šta dobio Stefan se jednom prilikom našalio.

‒ Stupajući u brak s Ani dobio sam suprugu. Razvodom sam je izgubio. Pa dobro, možda to i nije tako jednostavno. (smeh) Ali, to je iza mene, pa sada gledam unapred. Čak bih rekao da od celog iskustva nisam ništa izgubio, već samo dobio. Ali, naravno, to je dosta lično ‒ izjavio je u intervjuu za „Politiku“ 2010. godine.

Prva žena Stefana Milenkovića razvod je prihvatila

Međutim, iako se o Milenkovićevom prvom braku više puta pisalo, pravi razlog prekida Stefana i Ani sve do sada nije se znao. U velikom intervjuu koji je dao za „Nedeljnik“ proslavljeni violinista dotakao se i te teme.

‒ Odlazim iz Italije u Ameriku 1997. godine. Odlazim sam u dvadesetoj godini na poziv Doroti Delej, koja je jedna od najpoznatijih violinskih pedagoga na svetu. U 22. godini dobio sam klasu od deset đaka. Nekoliko godina kasnije stigla je ponuda za Univerzitet u Ilinoju pa smo se tadašnja žena i ja preselili. Ja sam sklon preterivanju u radu, kao da sam trkački konj koji je nervozan kada nema trku. Preterivao sam u radu.

Svakog petka prve godine sedao sam u avion i putovao iz Čikaga u Njujork, a onda se nedeljom vraćao kući gde me čekaju studenti. I te prve godine samo jedan vikend bio sam kod kuće i onda je usledio razvod. Možda što niko od nas dvoje nije bio kod kuće. I danas smo bivša žena i ja u dobrim odnosima, ali taj rad je uzeo danak.