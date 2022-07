Jovana Tomić u Survivor je ušla kao model, a ovo je prava istina o njenom zanimanju

Jovana Tomić ogolila dušu

Survivor je iza nas, strasti su se smirile, ali nema sumnje da će učesnici o tom iskustvu još dugo razmišljati. Na pitanje, šta bi promenila da može da se vrati na pusto ostrvo, Jovana Tomić za hellomagazin.rs otkriva:

- Definitivno bih se pozdravila sa svima u trenutku ispadanja. Malo je bila detinjasta moja reakcija.

U kontaktu je ostala i sa “plavim” i sa “crvenim” takmičarima.

- Družim se sa Rokom, Nikom, Sumi, Hrvojem, a u lepim sam odnosima i sa Ramizom, Stefanom, Brankom i Mašom.

- Da sam se o nekog ogrešila, ne mislim. Da sam loše procenila nekoliko učesnika – jesam. Tek u spoljnom svetu shvatila sam “greške u koracima” - kaže Jovana.

U prijateljskom je kontaktu i sa Tomom, prema kome je gajila simpatije tokom boravka u Dominikanskoj republici.

Jovana Tomić oprobala se i kao glumica

U rijalitiju se predstavila kao model, a malo je poznato da ima i glumačko iskustvo. Gledaoci su mogli da je vide u seriji “Složna braća – Next Generation”. Ipak, u nastavku ne učestvuje.

- Ovaj put sam preskočila. Snimanja su naporna i trenutno mi je draže da radim fotkanja. Imam još nekoliko ispita do kraja, pa sam se fokusirala na to. Uskoro planiram da pokrenem firmu za organizaciju događaja, a otvorila sam i Jutjub kanal. Želja mi je da se gradim u svetu influensa i mode. U julu ću otići na more sa Survivor ekipom, a onda još jednom u avgustu sa prijateljima.

Iz Dominikane se vratila nakon što se povredila.

- Kičmu i dalje lečim, idem na masaže i fizioterapiju. Od detinjstva imam lordozu, ali nije ništa strašno. Povredila sam se jer nisam vodla računa o položaju tela tokom igre, bila sam nepažljiva.

Na, kako u šali ističe, neizbežno pitanje svakog intervjua, da li je slobodna, daje potvrdan odgovor.

- Kod jačeg pola cenim pre svega samostalnost. Nažalost, imala sam iskustva i sa neostvarenim i nesigurnim muškarcima, i shvatila sam da najviše poštujem kada je dečko sa kojim sam u emotivnom odnosu ostvaren, ima svoje ciljeve i ne zavisi od roditelja.