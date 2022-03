Maturantkinja Devete gimnazije: Pogledajte kako je Verica Rakočević izgledala pre 56 godina! (foto)

Fotografija Verice Rakočević iz mladosti oduševila javnost

Verica Rakočević (74) važi za ženu izuzetne lepote kojoj godine ne mogu ništa, a da je i u ranoj mladosti mamila uzdahe svojim izgledom dokazuje stara fotografija koju je ugledna kreatorka ponosno podelila sa javnošću.

Petar Đorđević

Uprkos dobroj genetici i negovanom izgledu, Verica se nikada nije opterećivala godinama, već joj je, kako je više puta istakla, daleko važnije bilo kako se oseća. Majka troje dece i baka sedmoro unučadi i u osmoj deceniji živi punim plućima.

‒ Vrlo sam svesna svojih godina i trudim se da ih nosim u skladu sa energijom koju imam. Uopšte ne pripadam onoj kategoriji žena koja će se takmičiti sa mlađima, to mi je primitivno. Ogorčena sam na činjenicu da žena kada napuni 35, 40 godina mora da nosi kratku kosu,haljine duge do zemlje i da ne sme da joj se vidi nijedan deo tela. To je glupost, treba da se oblačite onako kako se osećate – ispričala je svojevremeno.

Foto: Dalibor Danilović

Fotografija Verice Rakočević iz devojačkih dana svedoči da je poznatu kreatorku i u mladosti krasila nestvarna lepota. Reč je o slici iz 1966. godine, kada je imala 19 godina i, kako je napisala, bila maturantkinja Devete gimnazije.

-Maštala o karijeri pisca, a život je imao druge planove za nju... - napisala je Verica uz fotografiju.