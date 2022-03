Ljubav iz školskih dana: Ovo je prva supruga Ace Lukasa, estrada je ne zanima, a gde radi posebno će vas oduševiti

Prva supruga Ace Lukasa bila je ona

Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas, ženio se tri puta. Sa prvom suprugom Svetlanom ima sina Lazara i ćerku Miljanu, druga supruga Nataša podarila mu je sina Andreja, dok je sa Sonjom dobio Viktoriju.

Venčanje Lazara Vuksanovića i njegove izabranice Ane bilo je prilika da njegovi roditelji ponovo budu zajedno, ali i da javnost upozna prvu ljubav folk zvezde, koja je svih ovih godina vešto izbegavala svetlost reflektora.

Prva supruga Ace Lukasa veoma je skromna žena

Svetlana i Aca upoznali su se još u školskim danima, a mladi su bili i kada su otišli kod matičara.

Pre tri godine Aca Lukas je za magazin HELLO! ekskluzivno predstavio unuku Minju, koju mu je podarila ćerka, a na pitanje da li je Miljani govorio „polako, ima vremena za brak i decu“ odgovorio nam je kroz lično iskustvo.

‒ Nisam od roditelja koji se deci mešaju u život do te mere. No, iskustvo mi govori da niko ne bi trebalo da postane roditelj pre tridesete. Ja sam do tada dobio troje, a malo je reći da sam bio nezreo. Šta sam sa 21 godinom znao o roditeljstvu ‒ zapitao se Aca naglas.

‒ Kad sam dobio prvo dete, od očinstva mi je bilo poznato samo to da treba da mi pocepaju košulju na proslavi koju ću prirediti. Najiskrenije, toliko sam bio pogubljen da sam zaboravio da kupim pelene, pa je moja majka morala da se pobrine za to. Da ne bude zabune, daleko od toga da sam bio u fazonu baš me briga za dete. Naprotiv, silno sam se obradovao i baš mi je bilo stalo, ali ništa nisam znao.

Iako su se poodavno razveli, bivši supružnici ostali su u prijateljskim odnosima, pa su zajedno viđeni i na svadbi sina.

Inače, Svetlana Ceca Vuksanović zaposlena je u prodavnici „zdrave hrane" i vodi miran porodični život daleko od medija.