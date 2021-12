Posle raskida veridbe konačno sreća, Dragana Mićalović oduševila: Prvi put volim ovako

Ljubav Dragane Mićalović jedna od omiljenih tema u medijima. Otkako je u aprilu raskinula veridbu sa biznismenom Stevanom Purićem javnost sa nestrpljenjem iščekuje da čuje ko je njen novi partner. Iako se činilo da je Dragana zaista pronašla sreću pored tri godine starijeg Stevana koji iza sebe ima brak i tri ćerke, čak se najavljivalo i venčanje, mlada glumica ipak nije obukla venčanicu.

Boško Karanović

Poznata mlada glumica iskreno i bez zadrške sinoć je u emisiji „Goca šou“ na televiziji K1 Goci Tržan i gledaocima otkrila svoje najdublje emocije, strahove i želje. Dragana je otkrila iskreno i sa čime još uvek ne uspeva da se izbori:

- Ne mogu još uvek da se izborim sa tim da me neki ljudi ne vole. Volela bih da dođem do tog stadijuma da mi bude važno da me neki vole. Ali, još uvek me boli kada čujem da me neko ne voli – rekla je Dragana.

Na Gocino pitanje da li je zaljubljena, glumica je kroz osmeh priznala:

- Ja sam uvek zaljubljena. To jest, nisam zaljubljena, ja volim. Prvi put volim ovako.

K1 /Promo

Ljubav Dragane Mićalović za sada nije poznata javnosti, a glumica mašta o braku kakav su imali njeni roditelji, koji bi ove godine proslavili 45 godina braka.

- Zbog toga sam sigurna da postoji „do kraja života“, ali ljudi me konstantno demantuju. Dođe se do neke granice, ali taj neki stepenik nikako da se preskoči. Ne znam ima li takvih ljubavi kakvu su imali moji roditelji. Oni su živeli drugačije, zarad porodice su se uvek trudili da reše razmirice i probleme. Toga danas fali. Ne fali ljubavi nego fali vremena i hrabrosti. Ali, ja uvek maštam i verujem, i ne želim to nikada da izgubim. Tako mi je lakše da živim. A to što smo mi danas jake, što se borimo, same sebe izdržavamo i ne treba nam muškarac, to nije hrabrost, to je „moram da se snađem i moram da se borim“. K1 /Promo