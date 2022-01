Bliznakinje su, a ni nalik jedna drugoj: Nataša Vukoje pokazala sestru za koju malo ko zna (foto)

Sestra Nataše Vukoje je ona, bliznakinje su, a nikakve sličnosti

Za većinu ljudi prva asocijacija na blizance je dvoje identičnih ljudi, sličnih interesovanja, a često i načina oblačenja.

Nataša Vukoje i njena sestra Jovana, iako bliznakinje, na prvi pogled nisu ni nalik jedna drugoj. Nataša je crnka, Jovana plavuša. Nataša se bavi lajfkoučingom, Jovana je život posvetila košarci. Jedna živi u Španiji, druga je u Švajcarskoj.

Ipak, rođene su istog dana, 17. januara, pre 36 godina.

„Želim ti najsrećniji rođendan do sada. Da se smeješ do suza, do bola između rebara, da se raduješ i uživaš u svakom danu. Da voliš, a mi ćemo voleti tebe, i da ova 36. bude godina po tvojoj meri. Da radiš što više stvari koje te uzbuđuju i čine srećnom. A kako si moja polovina, želim i sebi isto, i još jedno, makar da neki rođendan naredni proslavimo zajedno“, poručila je Nataša pet minuta starijoj sestri.

‒ Interesantno je da kod nas ne postoji vezanost karakteristična za većinu blizanaca. Verujem da bi razlog trebalo tražiti u tome što smo rano počele da se razdvajamo, svaka je gradila svoj put. Jovana živi u Ženevi, prestala je da igra košarku i zaposlila se u FIBI, ja sam na Majorki, a mlađi brat Nemanja u Beču. Svakodnevno smo u kontaktu, ali uvek je ozbiljna organizacija kada svi treba da se okupimo. No, za sada nam dobro ide ‒ ispričala je jednom prilikom Nataša.

Sestra Nataše Vukoje kriva je za njen brak sa Špancem Horheom

Inače, zahvaljujući sestri, Nataša je upoznala čoveka svog života, Španca Horhea Mendesa. Naime, pre nekoliko godina, prilikom zajedničkog boravka u Beču, gde su bile u poseti bratu, Jovana je povela bliznakinju na sastanak sa svojim sportskim agentom. I tako je sve počelo.

‒ Slobodno mogu da kažem da je to bilo prepoznavanje na nivou duše: kad instinktivno znate da pripadate nekome i da taj neko pripada vama ‒ opisala je svojevremeno Nataša fatalni susret sa suprugom. Danas žive u Soleru, sa sinom Lukom i njenom ćerkom iz prvog braka Đurđom.