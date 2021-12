40 svećica u najluđoj noći: Jana Ilić svet je ugledala 31. decembra, danas slavi jubilarni rođendan (foto)

Rođendan Jane Ilić - Duplo slavlje u najluđoj noći

Jana Milić Ilić 31. decembra ne dočekuje samo 2022, već proslavlja i četrdeseti rođendan. Popularna glumica uz osmeh konstatuje da je roditeljima stigla kao novogodišnji paketić, ali da je zato ona uvek ostajala bez njega jer je dobijala samo rođendanski poklon. Posle konstatacije da kod nje nije bilo „dva u jedan“, već samo “jedan”, i našeg pitanja da li ju je već obuzela praznična euforija, ton popularne glumice postao je potpuno drugačiji.

‒ Decembar me podseća na neke tužne stvari koje su se desile u mom životu. U ovom mesecu izgubila sam mnogo dragih ljudi, pa zato izostaje ta euforija. Ovo je prvi rođendan kada se ona javlja u tragovima, a razlog je verovatno okrugla cifra. Uvek jedva čekam da zima prođe jer uspomene su čudo. Ne samo da ne blede već, kad ih atmosfera dodatno oživi, vraćaju vas u vreme kada ste sa bliskim ljudima, kojih više nema, živeli neki drugi život. Od kada imam sina sve je drugačije, a emocije su pomešane. Setu, koju bih, inače, osećala, potiskuje želja da njemu napravim što lepši ambijent. Evo, malopre sam lepila Deda Mraza na ulazna vrata... Život ti s jedne strane mnogo uzme, ali s druge mnogo pruži.

Kako vam zvuči broj “četrdeset”?

‒ Kada je o godinama reč, zaista nemam nikakav osećaj, mada mi sama brojka deluje tako da se zapitam kako je moguće da ih je već četrdeset. Glupo je da kažem „osećam se mladom u duši“ jer ovo i nisu bog zna kako ozbiljne godine, mada vidim da mi mlade kolege persiraju. Po tome shvatam da sam polako prešla u srednju generaciju. (smeh) S jedne strane sam vrlo odgovorna i samosvesna, a s druge derle u duši i pomalo bitanga, ali u pozitivnom smslu. Ja sam miks raznih začina – ima tu i bibera, i soli i šećera, ali je važno da nema zla.

Ove godine obeležili ste još jedan jubilej – deceniju braka.

‒ Nemam utisak da naš brak toliko traje, mada mi se čini da se oduvek poznajemo. Nije malo da s jednom osobom deset godina „guraš kroz život“. Ljudi često zaboravljaju da smo se udali ili oženili da bi nas on ili ona činili srećnim i da, ako nas menja, ta promena bude nabolje. Svi imamo uspone, padove, krize, jer nijedan brak nije idealan. Neću da kažem da oni koji tvrde suprotno lažu, ali priče „kod nas je sve savršeno“ zaista zvuče bajkovito. Pa, ni prijateljstva nisu bajka. I sa prijateljima se sporečkamo ako nam se mišljenja razilaze. Zato u svim pravim odnosima postoje iskreni razgovori i kompromisi. Naravno, lako je to reći, a za realizaciju treba mnogo želje i energije. S promenama se mora ući u klinč, a ne odustati čim postane teško. No, to ne znači da čovek sebi treba da zagorčava život ostajući u braku tek zbog onog „šta će reći komšije“. Verujem da ta briga za mišljenje komšija nikada neće nestati iz našeg podneblja.

Čini nam se da ipak bledi kada je reč o vašim, mlađim generacijama.

‒ Kod te moje generacije sve bledi. (smeh) Kad pomislim čime sam se sve opterećivala dok sam odrastala, pitam se kako je to moguće. Iskreno patim što se vreme drastično promenilo. Koliko je internet doneo dobrog, toliko je u naš život uneo lošeg. Nekada je bilo nezamislivo da ne ustaneš starijem u autobusu, da ne kažeš dobar dan, da se starijem kolegi ne obraćaš s poštovanjem... Sina, koji je u oktobru napunio sedam godina, vaspitavam onako kako su moji roditelji mene i vrlo sam ponosna i srećna što je „stara škola“. Nije što je moj, pa ga hvalim, već je zaista dobro i dobroćudno dete. Mnogo sam se trudila da bi bio takav. Međutim, velika mi je frka što odrasta u ovom sistemu vrednosti. Još je mali pa mogu da ga štitim i kontrolišem u meri u kojoj je normalno da to majka radi, ali ja neću moći da utičem na njegovo okruženje. Svega toga jako se plašim.

