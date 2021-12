Dea progovorila o raskidu sa Mladenom: U šoku sam, nemojte to da pišete

Raskinuli Dea i Mladen, vest je koja je pred kraj godine uzdrmala javnost i narušila idilu praznične atmosfere. Mediji prenose da su voditelji televizije Pink posle četiri godine ljubavi na svoju vezu stavili tačku i to zbog preljube, piše magazin Star.

- Dei je Mladen bio velika podrška i oslonac, pogotovo kada je doživela saobraćajnu nesreću. On je sve vreme bio uz nju i bodrio je. Počeli su da žive zajedno posle nekoliko meseci veze i zaista su delovali kao najzaljubljeniji par na planeti. Međutim, prošle nedelje po Pinku je počelo da se šuška da su raskinuli i to jer je navodno Mladen prevario Deu. Ni ona, ni on ne pričaju o tome, pokušavaju da na poslu deluju kao da je sve u redu, ali u vazduhu se oseća da to više nije to – otkrio je izvor sa televizije Pink pomenutom magazinu i dodao:

- Ne znam kako je saznala za prevaru, ali kažu da je iste sekunde izašla iz stana i otišla kod majke. Mladen sada na sve načine pokušava da je vrati, a šta će da bude videćemo. Možda mu Dea oprosti i da novu šansu, a možda i definitivno stavi tačku.

Dea Đurđević oštro je demantovala novinske napise da je raskinula višegodišnju emotivnu vezu i istakla da je sa njom i Mladenom sve u savršenom redu.

- Ja sam se šokirala jutros kada su me zvali, mislila sam da je novogodišnja šala. Ljudi, nemojte da se šalite na taj način – ispričala je Dea za Telegraf i dodala:

- Živimo kao što smo i živeli i ništa se nije dogodilo da bi se to pisalo. Malopre smo bili zajedno.