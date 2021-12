Lepše oči niste videli: Marina Tadić prvi put pokazala ćerku Veru (foto)

Ćerka Marine Tadić ukrala nam je srce. Poznata pevačica konačno je pokazala devojčicu Veru koja će za mesec dana napuniti dve godine, ali i objasnila zbog čega ju je sve ovo vreme držala dalje od očiju javnosti. Mama i ćerka pozirale su ekskluzivno za novi Story.

Miloš Nadaždin

‒ Uzbuđena sam, ali sa dozom straha, jer ne bih volela da previše eksponiram svoje dete, posebno u ovom uzrastu. Mislim da je tom strahu doprinela sva ta mržnja kojoj svedočimo na društvenim mrežama. S druge strane, kao javna ličnost volela bih da ona sutra ima neku uspomenu ove vrste sa svojom mamom, kao što su i moje brojne koleginice omogućile svojoj deci.

Marina je ispričala da se tokom odsustvovanja sa javne scene potpuno posvetila majčinstvu, kao i da se od ćerke retko odvaja:

‒ Nas dve još gradimo odnos, veoma smo vezane, to je neka posebna veza i nenormalno osećamo jedna drugu. Prvi put smo se odvojile na nekoliko dana nedavno i to je za mene bilo strašno, iako ona to verovatno nije mnogo osetila. Mnogo podseća na mene u tvrdoglavosti, u stavu, od rođenja ima svoj karakter i kada nešto neće, nema nebeske sile koja će je naterati da bude drugačije ‒ rekla je Marina za Story.

