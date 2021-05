Uroš ne voli da se eksponira, ali pevačica nije mogla da odoli: Marina Tadić pokazala muža, ćerku i besprekornu figuru (foto)

Suprug Marine Tadić za javnost je još velika misterija. Poznata pevačica objašnjava da Uroš ne pripada svetu koji se bavi javnim poslovima i da ga ta vrsta eksponiranja ne zanima, a ona tu odluku poštuje, trudeći se da sačuva intimu.

U januaru 2020. Marina je postala mama devojčice Vere. Kao svaki roditelji, ona i njen partner uživaju u ćerkinom odrastanju, ali daleko od očiju javnosti, što povremeno probudi sumnju i nametne pitanje šta to krije Marina Tadić. Pevačica je nedavno objasnila da je već dve godine u skladnom braku:

– Istina je. Uroš i ja venčali smo se prošle godine. To smo učinili veoma tiho, bez cirkusa i pompe. Tako smo želeli i on i ja. Naš moto glasi: Ljubav se rađa iz prijateljstva, jer smo nas dvoje pre braka bili dugogodišnji prijatelji. Posebno me je oduševio kada je postao otac, on je najbolji tata na svetu. Toliko je posvećen i brižan da ne znam da li može bolje. Da ne čuje zlo.

Iako sa pratiocima na „Instagramu“ ne deli porodične trenutke kao većina javnih ličnosti, Marina ume da napravi presedan. Tako je sve oduševila novom fotografijom na kojoj sa suprugom i ćerkom na planini Kosmaj uživa u toplom majskom danu. Tu je i bazen, ali i besprekorna figura popularne pevačice koja će sledećeg meseca napuniti 38 godina.