Šta se dogodilo sa Samantom Džons: Pričalo se da su je “ubili”, a sada je konačno otkriveno šta su joj učinili

Lik Samante u nastavku serije Seks i grad doživeo je ovu sudbinu

Serija „I tek tako“ („And Just Like That“), novo poglavlje kultnog „Seksa i grada“, prati Keri (Sara Džesika Parker), Mirandu (Sintija Nikson) i Šarlot (Kristin Dejvis) koje od uzbudljivog putovanja kroz komplikovanu stvarnost i prijateljstva u tridesetima zakoračuju u još komplikovaniju stvarnost i prijateljstva u pedesetim. I sve to bez legendarne Samante.

Pošto je objavljena zvanična najava serije i svi s nestrpljenjem iščekuju emitovanje prve epizode, izvor blizak produkciji konačno je dao odgovor na pitanje šta se desilo sa Samantom Džons.

Odavno je poznato da se Kim Katral neće pojaviti u nadolazećem serijalu, ali ne i na koji je način lik Samante odstranjen iz serije. Šuškalo se da je ubijena, međutim, scenario je drugačiji.

U intervjuu za „Daily Mail“ pouzdani izvor otkrio je da se Samanta zapravo preselila u London.

‒ Nismo mogli da dopustimo da Samanta luta Njujorkom i da druge žene (Šarlot i Miranda) ne komuniciraju s njom. To jednostavno ne bi imalo smisla. Nije bila opcija ni da je pošaljemo u Los Anđeles, jer smo to učinili u prvom filmu, tako da je njen lik sa sedištem u Londonu zaista bio savršen način da je održimo u životu i objasnimo njeno odsustvo.