Ljubav je odvela na drugi kraj sveta: On je jedini muškarac Nede Ukraden za koga je javnost ikada saznala (foto)

Ljubavi Nede Ukraden, iako je decenijama u samom vrhu estradne scene, uvek su bile obavijene velom tajne. U zvaničnoj biografiji popularne pevačice navodi se da je bila udata za Milana Bilbiju, sa kojim je dobila ćerku Jelenu. Sve ostalo je i dalje u sferi nagađanja.

‒ Moj ljubavni život toliko je siromašan da hitno moram nešto da izmislim ‒ govorila je u šali kad god bi se novinari dotakli te teme. ‒ Imala sam jedan brak, i to sam se jedva udala. Ne jedva što me nije hteo ženiti, nego sam ja jedna naopaka žena. Sa Jeleninim tatom sam ceo život održavala dobar odnos. Kad prestane ljubav, ne znači da moram da mrzim tog čoveka. Sa ljudima koje sam volela, a nije ih bilo mnogo, nastojala sam da te veze maratonski održavam. I kad sam videla da nema ništa od njih i kada mi je bilo jasno da će se ugasiti, ja sam to nekako održavala. Ne mogu tako lako iz kreveta u krevet. Staromodna sam i vrlo oprezna ‒ priznala je.

Petar Đorđević

Glasine da se svojevremeno zabavljala sa priznatim beogradskim doktorom potvrdila je gostujući u emisiji „Magazin In“.

‒ Desilo mi se to u životu. Imala sam divnu ljubav, jednog hirurga, koji je „poludeo“. Zalupio je vratima, rekao je nešto ružno, strašno, i to je bio kraj naše veze ‒ ispričala je. ‒ Mnogi misle da će promeniti partnera, ali ako u startu ne valja, 'ajmo dalje, doviđenja. Ne treba gubiti vreme. To je moj savet mladima, a i zrelima. Niti je život jedna žena, niti jedan muškarac. Zašto se daviti i nekog gušiti. Život je zaista lep i dragocen.

Petar Đorđević

Poslednji muškarac koji se imenom i prezimenom pominjao kao emotivni izabranik Nede Ukraden bio je Jovan Pavasović iz Australije.

‒ Moja koleginica Romana na promociji Dragice Radosavljević Cakane našalila se na moj račun i od tada su krenule priče da sam obnovila staru vezu. Međutim, istina je da sam ja na taj odnos davno stavila tačku i da je taj čovek potpuno nezasluženo dobio veliki publicitet, iako za njega nikada nisam rekla da je muškarac mog života ili nešto slično ‒ pričala je Neda, a od tada je prošao niz godina.

Srpski glas

‒ Jedini pravi muškarac u mom životu bio je čovek kome nisam uspela da uzvratim ljubav ‒ pojasnila je jednom prilikom, ali ni tada nije želela da otkrije identitet misterioznog muškarca.

Udvarači joj nikada nisu nedostajali, a tako je i danas, kada ima 71 godinu, mada se po njenom negovanom izgledu i figuri teško može zaključiti koje je godište.

‒ Za uspešnu vezu potreban je pravi tajming. Da sam neke ljude srela kasnije, možda bih sada bila u srećnom braku ‒ zaključila je pevačica, ostajući dosledna svom stavu da ne iznosi imena muškaraca koji su ostavili trag u njenom srcu.