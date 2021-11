Pokušao je da me udari, pravdao se alkoholom: Neda Ukraden prvi put otvoreno o partnerskom nasilju

Neda Ukraden progovorila o partnerskom nasilju

Neda Ukraden oduvek je bez ustezanja govorila o svom životu, čak i o najdelikatnijim trenucima, kakva je i epizoda koje se nadevno dotakla za “Grand online”. Poznata pevačica otkrila je tom prilikom da je svojevremeno umalo bila žrtva partnerskog nasilja.

- Bilo je pokušaja da me udari, doduše, opravdavao se većom količinom alkohola. A šta ga je izazvalo? Pa ljubomora i vlastita sujeta. Osetio se ugroženim, mislio je da ga pravim budalom, da ga varam ili da gledam nekog drugog muškarca – ispričala je Neda.

Petar Đorđević

Iako nije imenovala o kome je reč, poznata pevačica otkrila je još detalja iz njihovog odnosa.

- Kad jednom počnete da se izvinjavate i kada krenete da uveravate nekoga da to nije istina, gotovo, to je kraj samopouzdanja, kraj srećnog života. Vi ćete biti stalno krivi, osetićete grižu savesti što niste došli ranije, što se niste javili da kasnite. Ma dajte, molim vas! Još najbolje da se opravdavam što mi je neko pomogao, kad sam došla i da li me je neko pogledao – zaključila je Neda.