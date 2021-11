Neočekivano: Stefan Milenković na novom početku

Stefan Milenković za HELLO! o nastavku života u kovid-okolnostima, novim projektima i jednoj nesvakidašnjoj saradnji

Iako je korona i dalje planetarna tema broj jedan, čini se da drugu godinu pandemije završavamo naučeni da živimo u novonastalim okolnostima. Ljudi se vraćaju uobičajenim aktivnostima i navikama, čak prave dugoročne planove. Stefana Milenkovića, recimo, u 2022. godini očekuju bar dva velika događaja: 15. februara na svetskoj izložbi „Expo“ u Dubaiju predstavljaće Srbiju sa mladim gudačima, dok će 21. juna, na „Svetski dan muzike“, zajedno sa Neletom Karajlićem na „Tašmajdanu“ održati koncert i predstaviti do sada neviđeni projekat na našim prostorima, “Rock el Clasico”. Maestro je trenutno u Italiji, gde je nastavio turneju prekinutu prošle godine, pa nam je preneo utiske sa lica mesta.

‒ Kada sam posle duže vremena video lica dragih kolega i kada smo ponovo počeli da sviramo, shvatio sam da ono što je vredno, ne samo u muzičkom, već i u ljudskom smislu, uprkos svemu ima kontinuitet. Bilo mi je puno srce kada sam video da publika dolazi u punom kapacitetu. Kao da sam se, na neki način, vratio familiji.

Kada ste poslednji put pričali za HELLO!, na pitanje da li nameravate da na svetske turneje vodite sina sa sobom, rekli ste: „Zašto da ne, mada uvek ima mnogo posla oko organizacije, što ne ostavlja mogućnost za provod.“ Da li je ipak došlo vreme da Nikola tati pravi društvo?

‒ Logistika je surova, teško bi bilo bebin ritam uskladiti sa mojim dnevnim rasporedom. Poslednjih sedam dana fokusiran sam na probe i koncerte, između kojih stanu vežbanje, intervjui, redovno testiranje na kovid, neka poslovna večera. U trenucima kada je zatišje voleo bih da je Nikola uz mene, i to je plan za budućnost. Lepo je poneti dom sa sobom, jer je porodica suština svega.

Da li vas je, budući da dugo niste živeli ovde, nešto iznenadilo?

‒ Sva moja familija je ovde, osim brata koji je u Italiji. Uvek sam jednom nogom bio u Srbiji. Ne mogu reći da me je nešto posebno iznenadilo, tim pre što odavno nemam očekivanja od drugih. Imam očekivanja od samog sebe i zato se trudim da su mi um i oči uvek otvoreni. Ako sam nešto i očekivao, to je da ću po dolasku u Srbiji biti mnogo zauzet. To se ostvaruje, možda i više nego što sam zamišljao. (smeh)

Prošle godine obeležili ste četiri decenije od prvog izlaska pred publiku, ali zbog dobro poznate situacije niste pravili feštu. Jeste li odustali od te zamisli ili ste prolongirali obeležavanje jubileja, makar i za 42. profesionalni rođendan?

‒ Kada je obeležavanje Betovenovog rođendana pomereno za jednu godinu, može i moja godišnjica. (smeh) Ako nešto i organizujem, to će više biti simbolično, za uži krug ljudi, nego što će biti karijerni događaj.

Već sada se zna da ćete 21. juna, na „Svetski dan muzike“, svirati na „Tašu“, gde je nedavno nastupio i Plasido Domingo. Hoće li vam to biti “vatreno krštenje”?

‒ Pre tri godine sam na „Tašmajdanu“, povodom proslave šezdeset godina „Radio-televizije Srbije“, sa njihovim „Simfonijskim orkestrom“ svirao “Karmen”. Dirigovao je Bojan Suđić. Sada će biti druga energija, ali poznata mi je ta arena koja, gledano sa scene, izgleda impresivno. Nebojša Babić

Koncert će zapravo biti promocija autorskog projekta “Rock el Clasico”, koji ste osmislili sa Neletom Karajlićem. Kako su vam se ukrstili putevi?

